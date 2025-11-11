Almanacco del 10 Novembre: oggi si festeggia San Martino. Scopri fatti, curiosità e programmi sul Canale 79

L’11 novembre è il 315º giorno dell’anno (316º negli anni bisestili). Mancano 50 giorni alla fine dell’anno. In molte culture europee è legato alla figura di San Martino, simbolo di carità e cambiamento. È una data che ha segnato la fine di guerre, la nascita di artisti e pensatori, e che oggi si arricchisce di nuove ricorrenze culturali.
Santi celebrati l’11 Novembre
- San Martino di Tours, vescovo e patrono dei militari, sarti, osti e mendicanti
- San Menna d’Egitto, eremita e martire
- San Menna del Sannio, eremita
- San Verano di Vence, vescovo
Nati l’11 Novembre (italiani e stranieri)
- Fëdor Dostoevskij (1821), scrittore russo
- Paul Signac (1863), pittore francese
- George S. Patton (1885), generale statunitense
- Kurt Vonnegut (1922), scrittore statunitense
- Leonardo DiCaprio (1974), attore statunitense
- Demi Moore (1962), attrice statunitense
- Jonathan Winters (1925), attore e comico statunitense
- Stanley Tucci (1960), attore e regista statunitense
- Lavinia Fontana (1552), pittrice italiana
- Carlo Emilio Gadda (1893), scrittore italiano
Morti l’11 Novembre (italiani e stranieri)
- Nat Turner (1831), schiavo afroamericano e leader della rivolta del 1831
- Mary Mallon, detta Typhoid Mary (1938), cuoca e portatrice sana di tifo
- Yasser Arafat (2004), leader palestinese
- Ned Rorem (2022), compositore statunitense
- Enzo Biagi (2007), giornalista e scrittore italiano
Eventi storici dell’11 Novembre
- 1190 – A Messina, Riccardo Cuor di Leone e Tancredi di Sicilia firmano un trattato di alleanza
- 1417 – Il Concilio di Costanza elegge Papa Martino V, ponendo fine allo Scisma d’Occidente
- 1620 – I Padri Pellegrini firmano il Patto della Mayflower, primo documento di autogoverno nel Nuovo Mondo
- 1918 – Termina la Prima Guerra Mondiale con l’armistizio firmato a Compiègne tra Germania e Alleati
- 1983 – Nasce il primo virus informatico, chiamato “Elk Cloner”
- 2025 – Si celebra per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituita per valorizzare il patrimonio culturale e artigianale
Giornata mondiale
- Giornata Mondiale dei Veterani (Veterans Day) negli Stati Uniti
- Giornata dell’Armistizio in molti paesi europei
- Giornata Nazionale degli Abiti Storici in Italia (dal 2025)
Curiosità sui nati l’11 Novembre
- Leonardo DiCaprio è nato lo stesso giorno in cui, nel 1918, finiva la Prima Guerra Mondiale: un attore noto per ruoli intensi e drammatici, nato in una data simbolo di pace
- Fëdor Dostoevskij, maestro del romanzo psicologico, nacque in un giorno che oggi celebra la fine dei conflitti: un paradosso per chi ha raccontato l’animo umano in guerra con sé stesso
Citazione del giorno
“Un’idea che non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione.” — Leo Longanesi
Programmi tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi. Alle 21.15 torna l’appuntamento con la politica. Ernesto Rocco, insieme agli opinionisti Bruno Mautone e Olimpia Vano, conduce Palazzo di Città. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.