Almanacco del 10 Novembre: oggi si festeggia San Martino. Scopri fatti, curiosità e programmi sul Canale 79

L’11 novembre si celebra la nuova Giornata Nazionale degli Abiti Storici: un ponte tra memoria, arte e identità italiana.

A cura di Redazione Infocilento
San Martino

L’11 novembre è il 315º giorno dell’anno (316º negli anni bisestili). Mancano 50 giorni alla fine dell’anno. In molte culture europee è legato alla figura di San Martino, simbolo di carità e cambiamento. È una data che ha segnato la fine di guerre, la nascita di artisti e pensatori, e che oggi si arricchisce di nuove ricorrenze culturali.

Santi celebrati l’11 Novembre

  • San Martino di Tours, vescovo e patrono dei militari, sarti, osti e mendicanti
  • San Menna d’Egitto, eremita e martire
  • San Menna del Sannio, eremita
  • San Verano di Vence, vescovo

Nati l’11 Novembre (italiani e stranieri)

  • Fëdor Dostoevskij (1821), scrittore russo
  • Paul Signac (1863), pittore francese
  • George S. Patton (1885), generale statunitense
  • Kurt Vonnegut (1922), scrittore statunitense
  • Leonardo DiCaprio (1974), attore statunitense
  • Demi Moore (1962), attrice statunitense
  • Jonathan Winters (1925), attore e comico statunitense
  • Stanley Tucci (1960), attore e regista statunitense
  • Lavinia Fontana (1552), pittrice italiana
  • Carlo Emilio Gadda (1893), scrittore italiano

Morti l’11 Novembre (italiani e stranieri)

  • Nat Turner (1831), schiavo afroamericano e leader della rivolta del 1831
  • Mary Mallon, detta Typhoid Mary (1938), cuoca e portatrice sana di tifo
  • Yasser Arafat (2004), leader palestinese
  • Ned Rorem (2022), compositore statunitense
  • Enzo Biagi (2007), giornalista e scrittore italiano

Eventi storici dell’11 Novembre

  • 1190 – A Messina, Riccardo Cuor di Leone e Tancredi di Sicilia firmano un trattato di alleanza
  • 1417 – Il Concilio di Costanza elegge Papa Martino V, ponendo fine allo Scisma d’Occidente
  • 1620 – I Padri Pellegrini firmano il Patto della Mayflower, primo documento di autogoverno nel Nuovo Mondo
  • 1918 – Termina la Prima Guerra Mondiale con l’armistizio firmato a Compiègne tra Germania e Alleati
  • 1983 – Nasce il primo virus informatico, chiamato “Elk Cloner”
  • 2025 – Si celebra per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituita per valorizzare il patrimonio culturale e artigianale

Giornata mondiale

  • Giornata Mondiale dei Veterani (Veterans Day) negli Stati Uniti
  • Giornata dell’Armistizio in molti paesi europei
  • Giornata Nazionale degli Abiti Storici in Italia (dal 2025)

Curiosità sui nati l’11 Novembre

  • Leonardo DiCaprio è nato lo stesso giorno in cui, nel 1918, finiva la Prima Guerra Mondiale: un attore noto per ruoli intensi e drammatici, nato in una data simbolo di pace
  • Fëdor Dostoevskij, maestro del romanzo psicologico, nacque in un giorno che oggi celebra la fine dei conflitti: un paradosso per chi ha raccontato l’animo umano in guerra con sé stesso

Citazione del giorno

“Un’idea che non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione.” — Leo Longanesi

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi. Alle 21.15 torna l’appuntamento con la politica. Ernesto Rocco, insieme agli opinionisti Bruno Mautone e Olimpia Vano, conduce Palazzo di Città. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 11 novembre: Cancro, giornata un pò sottotono, contrasti in famiglia. Acquario, creatività in aumento sul lavoro

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

La Salernitana non sa più segnare: con il Crotone è solo 0 a 0

La Salernitana non va oltre il pareggio contro il Crotone

InCampo

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79