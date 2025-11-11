Almanacco del 10 Novembre: oggi si festeggia San Martino. Scopri fatti, curiosità e programmi sul Canale 79

L’11 novembre è il 315º giorno dell’anno (316º negli anni bisestili). Mancano 50 giorni alla fine dell’anno. In molte culture europee è legato alla figura di San Martino, simbolo di carità e cambiamento. È una data che ha segnato la fine di guerre, la nascita di artisti e pensatori, e che oggi si arricchisce di nuove ricorrenze culturali.

Santi celebrati l’11 Novembre

San Martino di Tours, vescovo e patrono dei militari, sarti, osti e mendicanti

San Menna d’Egitto, eremita e martire

San Menna del Sannio, eremita

San Verano di Vence, vescovo

Nati l’11 Novembre (italiani e stranieri)

Fëdor Dostoevskij (1821), scrittore russo

Paul Signac (1863), pittore francese

George S. Patton (1885), generale statunitense

Kurt Vonnegut (1922), scrittore statunitense

Leonardo DiCaprio (1974), attore statunitense

Demi Moore (1962), attrice statunitense

Jonathan Winters (1925), attore e comico statunitense

Stanley Tucci (1960), attore e regista statunitense

Lavinia Fontana (1552), pittrice italiana

Carlo Emilio Gadda (1893), scrittore italiano

Morti l’11 Novembre (italiani e stranieri)

Nat Turner (1831), schiavo afroamericano e leader della rivolta del 1831

Mary Mallon, detta Typhoid Mary (1938), cuoca e portatrice sana di tifo

Yasser Arafat (2004), leader palestinese

Ned Rorem (2022), compositore statunitense

Enzo Biagi (2007), giornalista e scrittore italiano

Eventi storici dell’11 Novembre

1190 – A Messina, Riccardo Cuor di Leone e Tancredi di Sicilia firmano un trattato di alleanza

1417 – Il Concilio di Costanza elegge Papa Martino V, ponendo fine allo Scisma d’Occidente

1620 – I Padri Pellegrini firmano il Patto della Mayflower, primo documento di autogoverno nel Nuovo Mondo

1918 – Termina la Prima Guerra Mondiale con l’armistizio firmato a Compiègne tra Germania e Alleati

1983 – Nasce il primo virus informatico, chiamato “Elk Cloner”

2025 – Si celebra per la prima volta in Italia la Giornata Nazionale degli Abiti Storici, istituita per valorizzare il patrimonio culturale e artigianale

Giornata mondiale

Giornata Mondiale dei Veterani (Veterans Day) negli Stati Uniti

Giornata dell’Armistizio in molti paesi europei

Giornata Nazionale degli Abiti Storici in Italia (dal 2025)

Curiosità sui nati l’11 Novembre

Leonardo DiCaprio è nato lo stesso giorno in cui, nel 1918, finiva la Prima Guerra Mondiale: un attore noto per ruoli intensi e drammatici, nato in una data simbolo di pace

Fëdor Dostoevskij, maestro del romanzo psicologico, nacque in un giorno che oggi celebra la fine dei conflitti: un paradosso per chi ha raccontato l’animo umano in guerra con sé stesso

Citazione del giorno

“Un’idea che non trova posto a sedere è capace di fare la rivoluzione.” — Leo Longanesi

