Almanacco del 10 Novembre, oggi si festeggia San Leone. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 10 Novembre è il 314º giorno dell’anno (315º negli anni bisestili), con 51 giorni rimanenti alla fine dell’anno. Questa data è legata a eventi storici di rilievo, dalla fondazione di imperi alla firma di trattati internazionali, e alla nascita di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella scienza e nello sport.

Santi celebrati il 10 Novembre

San Leone Magno , papa e dottore della Chiesa, noto per aver fermato Attila e per il suo contributo teologico al Concilio di Calcedonia

, papa e dottore della Chiesa, noto per aver fermato Attila e per il suo contributo teologico al Concilio di Calcedonia Sant’Andrea Avellino , sacerdote teatino

, sacerdote teatino San Baudolino di Alessandria , eremita

, eremita Beato Acisclo Pina Piazuelo , martire

, martire Sant’Adelelmo di Seez, vescovo

Nati il 10 Novembre

Martin Lutero (1483), teologo tedesco, iniziatore della Riforma protestante

(1483), teologo tedesco, iniziatore della Riforma protestante Friedrich Schiller (1759), poeta e drammaturgo tedesco

(1759), poeta e drammaturgo tedesco Ennio Morricone (1928), compositore italiano, autore di celebri colonne sonore

(1928), compositore italiano, autore di celebri colonne sonore Neil Gaiman (1960), scrittore britannico, autore di “Sandman” e “American Gods”

(1960), scrittore britannico, autore di “Sandman” e “American Gods” Vanessa Ferrari (1990), ginnasta italiana, medaglia olimpica

(1990), ginnasta italiana, medaglia olimpica Armand Duplantis (1999), atleta svedese, primatista mondiale nel salto con l’asta

Morti il 10 Novembre

Papa Paolo III (1549), promotore del Concilio di Trento

(1549), promotore del Concilio di Trento Arthur Rimbaud (1891), poeta francese simbolo della ribellione artistica

(1891), poeta francese simbolo della ribellione artistica Mustafa Kemal Atatürk (1938), fondatore della Repubblica di Turchia

(1938), fondatore della Repubblica di Turchia Ken Saro-Wiwa (1995), scrittore e attivista nigeriano, giustiziato per la sua opposizione al regime

Eventi storici del 10 Novembre

1160 : Maione di Bari, grande ammiraglio del Regno di Sicilia, viene assassinato a Palermo

: Maione di Bari, grande ammiraglio del Regno di Sicilia, viene assassinato a Palermo 1293 : Nasce il regno di Majapahit nell’isola di Giava

: Nasce il regno di Majapahit nell’isola di Giava 1444 : Battaglia di Varna, i turchi ottomani sconfiggono le forze crociate di Ladislao III di Polonia

: Battaglia di Varna, i turchi ottomani sconfiggono le forze crociate di Ladislao III di Polonia 1902 : Inaugurazione dell’Università Bocconi a Milano

: Inaugurazione dell’Università Bocconi a Milano 1975: Firma del Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia per la definizione dei confini nella zona di Trieste

Giornata mondiale del 10 Novembre

Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, istituita dall’UNESCO per promuovere il ruolo della scienza nella società e nella costruzione della pace

Curiosità sui nati il 10 Novembre

Martin Lutero affisse le sue 95 tesi nel 1517, dando inizio alla Riforma protestante

affisse le sue 95 tesi nel 1517, dando inizio alla Riforma protestante Ennio Morricone ha vinto due Oscar e ha composto oltre 500 colonne sonore

ha vinto due Oscar e ha composto oltre 500 colonne sonore Vanessa Ferrari è la prima ginnasta italiana a vincere un oro mondiale

è la prima ginnasta italiana a vincere un oro mondiale Armand Duplantis ha stabilito il record mondiale nel salto con l’asta a 6,23 metri

Citazione del giorno

“La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.” — Ludwig van Beethoven

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì e venerdì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.