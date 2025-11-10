Almanacco del 10 Novembre, oggi si festeggia San Leone. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 10 Novembre è il 314º giorno dell’anno (315º negli anni bisestili), con 51 giorni rimanenti alla fine dell’anno. Questa data è legata a eventi storici di rilievo, dalla fondazione di imperi alla firma di trattati internazionali, e alla nascita di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella scienza e nello sport.
Santi celebrati il 10 Novembre
- San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa, noto per aver fermato Attila e per il suo contributo teologico al Concilio di Calcedonia
- Sant’Andrea Avellino, sacerdote teatino
- San Baudolino di Alessandria, eremita
- Beato Acisclo Pina Piazuelo, martire
- Sant’Adelelmo di Seez, vescovo
Nati il 10 Novembre
- Martin Lutero (1483), teologo tedesco, iniziatore della Riforma protestante
- Friedrich Schiller (1759), poeta e drammaturgo tedesco
- Ennio Morricone (1928), compositore italiano, autore di celebri colonne sonore
- Neil Gaiman (1960), scrittore britannico, autore di “Sandman” e “American Gods”
- Vanessa Ferrari (1990), ginnasta italiana, medaglia olimpica
- Armand Duplantis (1999), atleta svedese, primatista mondiale nel salto con l’asta
Morti il 10 Novembre
- Papa Paolo III (1549), promotore del Concilio di Trento
- Arthur Rimbaud (1891), poeta francese simbolo della ribellione artistica
- Mustafa Kemal Atatürk (1938), fondatore della Repubblica di Turchia
- Ken Saro-Wiwa (1995), scrittore e attivista nigeriano, giustiziato per la sua opposizione al regime
Eventi storici del 10 Novembre
- 1160: Maione di Bari, grande ammiraglio del Regno di Sicilia, viene assassinato a Palermo
- 1293: Nasce il regno di Majapahit nell’isola di Giava
- 1444: Battaglia di Varna, i turchi ottomani sconfiggono le forze crociate di Ladislao III di Polonia
- 1902: Inaugurazione dell’Università Bocconi a Milano
- 1975: Firma del Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia per la definizione dei confini nella zona di Trieste
Giornata mondiale del 10 Novembre
- Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, istituita dall’UNESCO per promuovere il ruolo della scienza nella società e nella costruzione della pace
Curiosità sui nati il 10 Novembre
- Martin Lutero affisse le sue 95 tesi nel 1517, dando inizio alla Riforma protestante
- Ennio Morricone ha vinto due Oscar e ha composto oltre 500 colonne sonore
- Vanessa Ferrari è la prima ginnasta italiana a vincere un oro mondiale
- Armand Duplantis ha stabilito il record mondiale nel salto con l’asta a 6,23 metri
Citazione del giorno
“La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.” — Ludwig van Beethoven
