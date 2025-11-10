Almanacco del 10 Novembre, oggi si festeggia San Leone. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 10 Novembre segna la nascita di Lutero e Morricone, la firma del Trattato di Osimo e la Giornata mondiale della scienza. Scopri eventi e protagonisti di oggi.

Tutti i santi

Il 10 Novembre è il 314º giorno dell’anno (315º negli anni bisestili), con 51 giorni rimanenti alla fine dell’anno. Questa data è legata a eventi storici di rilievo, dalla fondazione di imperi alla firma di trattati internazionali, e alla nascita di figure che hanno lasciato un segno nella cultura, nella scienza e nello sport.

Santi celebrati il 10 Novembre

  • San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa, noto per aver fermato Attila e per il suo contributo teologico al Concilio di Calcedonia
  • Sant’Andrea Avellino, sacerdote teatino
  • San Baudolino di Alessandria, eremita
  • Beato Acisclo Pina Piazuelo, martire
  • Sant’Adelelmo di Seez, vescovo

Nati il 10 Novembre

  • Martin Lutero (1483), teologo tedesco, iniziatore della Riforma protestante
  • Friedrich Schiller (1759), poeta e drammaturgo tedesco
  • Ennio Morricone (1928), compositore italiano, autore di celebri colonne sonore
  • Neil Gaiman (1960), scrittore britannico, autore di “Sandman” e “American Gods”
  • Vanessa Ferrari (1990), ginnasta italiana, medaglia olimpica
  • Armand Duplantis (1999), atleta svedese, primatista mondiale nel salto con l’asta

Morti il 10 Novembre

  • Papa Paolo III (1549), promotore del Concilio di Trento
  • Arthur Rimbaud (1891), poeta francese simbolo della ribellione artistica
  • Mustafa Kemal Atatürk (1938), fondatore della Repubblica di Turchia
  • Ken Saro-Wiwa (1995), scrittore e attivista nigeriano, giustiziato per la sua opposizione al regime

Eventi storici del 10 Novembre

  • 1160: Maione di Bari, grande ammiraglio del Regno di Sicilia, viene assassinato a Palermo
  • 1293: Nasce il regno di Majapahit nell’isola di Giava
  • 1444: Battaglia di Varna, i turchi ottomani sconfiggono le forze crociate di Ladislao III di Polonia
  • 1902: Inaugurazione dell’Università Bocconi a Milano
  • 1975: Firma del Trattato di Osimo tra Italia e Jugoslavia per la definizione dei confini nella zona di Trieste

Giornata mondiale del 10 Novembre

  • Giornata mondiale della scienza per la pace e lo sviluppo, istituita dall’UNESCO per promuovere il ruolo della scienza nella società e nella costruzione della pace

Curiosità sui nati il 10 Novembre

  • Martin Lutero affisse le sue 95 tesi nel 1517, dando inizio alla Riforma protestante
  • Ennio Morricone ha vinto due Oscar e ha composto oltre 500 colonne sonore
  • Vanessa Ferrari è la prima ginnasta italiana a vincere un oro mondiale
  • Armand Duplantis ha stabilito il record mondiale nel salto con l’asta a 6,23 metri

Citazione del giorno

“La musica è una rivelazione più profonda di ogni saggezza e filosofia.” — Ludwig van Beethoven

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all'insegna dell'informazione e dell'attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l'appuntamento con InCampo, l'approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì e venerdì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport.

