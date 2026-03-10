Almanacco del 10 marzo: moriva oggi Giuseppe Mazzini

Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore della stagione primaverile imminente, ha visto il susseguirsi di scoperte scientifiche rivoluzionarie, nascite di geni creativi e momenti di profonda trasformazione politica che hanno segnato il corso della civiltà moderna.

Santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi San Giovanni Ogilvie, martire gesuita scozzese; San Macario di Gerusalemme, vescovo che guidò la comunità cristiana durante il ritrovamento del Santo Sepolcro; e San Simplicio, Papa, noto per il suo impegno nel difendere l’autorità della Chiesa durante il crollo dell’Impero Romano d’Occidente.

Nati celebri del 10 marzo

In questa data sono venuti al mondo personaggi che hanno influenzato l’arte, la scienza e la politica. Si ricordano: Ferdinando II d’Aragona (1452), re di Spagna che finanziò l’impresa di Colombo; Marcello Malpighi (1628), medico italiano considerato il padre dell’anatomia microscopica; Friedrich Schlegel (1772), filosofo e critico tedesco esponente del Romanticismo; Pablo de Sarasate (1844), celebre violinista e compositore spagnolo; Boris Vian (1920), poliedrico scrittore e musicista francese; Chuck Norris (1940), attore ed esperto di arti marziali statunitense; Sharon Stone (1958), attrice e produttrice cinematografica statunitense; e il Principe Edoardo, Duca di Edimburgo (1964), membro della famiglia reale britannica.

Morti celebri del 10 marzo

Tra le personalità scomparse in questa giornata figurano Giuseppe Mazzini (1872), patriota e pensatore, anima del Risorgimento italiano, morto a Pisa sotto lo pseudonimo di George Brown; Jan Masaryk (1948), diplomatico e politico cecoslovacco; Michail Bulgakov (1940), scrittore e drammaturgo russo autore de Il Maestro e Margherita; e il tenore italiano Giacomo Lauri-Volpi (1979), celebre per la sua straordinaria estensione vocale.

Eventi storici principali

Il 10 marzo è caratterizzato da avvenimenti che hanno cambiato la percezione del mondo e del diritto. Nel 1876, Alexander Graham Bell effettuò con successo la prima telefonata della storia, pronunciando la celebre frase verso il suo assistente: “Mr. Watson, venga qui, voglio vederla”. Nel 1946, per la prima volta in Italia, le donne si recarono alle urne in occasione delle elezioni amministrative, un passo fondamentale verso il suffragio universale raggiunto poi col referendum del 2 giugno. Nel 1977, un gruppo di scienziati scoprì gli anelli di Urano, cambiando per sempre le conoscenze astronomiche sul settimo pianeta del sistema solare.

Giornata mondiale

Il 10 marzo si celebra la Giornata internazionale delle giudici (International Day of Women Judges), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la piena e paritaria partecipazione delle donne a tutti i livelli della magistratura e per onorare il loro contributo alla giustizia e allo stato di diritto.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 10 marzo appartiene al segno dei Pesci. Caratterialmente, i nati in questo giorno sono spesso descritti come individui dotati di una profonda sensibilità e di una fervida immaginazione, capaci di empatia ma anche di grande determinazione nel perseguire ideali di libertà. In ambito astrologico, si ritiene che abbiano una predisposizione naturale per le carriere legate alla comunicazione e alla giustizia sociale.

Una citazione celebre per questa giornata appartiene a Giuseppe Mazzini: “La vita è missione. Ogni altra definizione è falsa e travia chi la accetta. La religione, la scienza, l’amore, non sono che tre diversi aspetti d’una stessa idea: il progresso, la perfezione”.