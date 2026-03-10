Almanacco

Almanacco del 10 marzo: moriva oggi Giuseppe Mazzini

Il 10 marzo 1876 Alexander Graham Bell trasmette la prima frase al telefono. Scopri i santi, i nati illustri come Sharon Stone e i fatti storici di oggi

Redazione Infocilento
Telefono

Il 10 marzo è il 69º giorno del calendario gregoriano. Questa data, che cade nel cuore della stagione primaverile imminente, ha visto il susseguirsi di scoperte scientifiche rivoluzionarie, nascite di geni creativi e momenti di profonda trasformazione politica che hanno segnato il corso della civiltà moderna.

Continua dopo la pubblicità

Santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi San Giovanni Ogilvie, martire gesuita scozzese; San Macario di Gerusalemme, vescovo che guidò la comunità cristiana durante il ritrovamento del Santo Sepolcro; e San Simplicio, Papa, noto per il suo impegno nel difendere l’autorità della Chiesa durante il crollo dell’Impero Romano d’Occidente.

Continua dopo la pubblicità

Nati celebri del 10 marzo

In questa data sono venuti al mondo personaggi che hanno influenzato l’arte, la scienza e la politica. Si ricordano: Ferdinando II d’Aragona (1452), re di Spagna che finanziò l’impresa di Colombo; Marcello Malpighi (1628), medico italiano considerato il padre dell’anatomia microscopica; Friedrich Schlegel (1772), filosofo e critico tedesco esponente del Romanticismo; Pablo de Sarasate (1844), celebre violinista e compositore spagnolo; Boris Vian (1920), poliedrico scrittore e musicista francese; Chuck Norris (1940), attore ed esperto di arti marziali statunitense; Sharon Stone (1958), attrice e produttrice cinematografica statunitense; e il Principe Edoardo, Duca di Edimburgo (1964), membro della famiglia reale britannica.

Morti celebri del 10 marzo

Tra le personalità scomparse in questa giornata figurano Giuseppe Mazzini (1872), patriota e pensatore, anima del Risorgimento italiano, morto a Pisa sotto lo pseudonimo di George Brown; Jan Masaryk (1948), diplomatico e politico cecoslovacco; Michail Bulgakov (1940), scrittore e drammaturgo russo autore de Il Maestro e Margherita; e il tenore italiano Giacomo Lauri-Volpi (1979), celebre per la sua straordinaria estensione vocale.

Eventi storici principali

Il 10 marzo è caratterizzato da avvenimenti che hanno cambiato la percezione del mondo e del diritto. Nel 1876, Alexander Graham Bell effettuò con successo la prima telefonata della storia, pronunciando la celebre frase verso il suo assistente: “Mr. Watson, venga qui, voglio vederla”. Nel 1946, per la prima volta in Italia, le donne si recarono alle urne in occasione delle elezioni amministrative, un passo fondamentale verso il suffragio universale raggiunto poi col referendum del 2 giugno. Nel 1977, un gruppo di scienziati scoprì gli anelli di Urano, cambiando per sempre le conoscenze astronomiche sul settimo pianeta del sistema solare.

Giornata mondiale

Il 10 marzo si celebra la Giornata internazionale delle giudici (International Day of Women Judges), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per promuovere la piena e paritaria partecipazione delle donne a tutti i livelli della magistratura e per onorare il loro contributo alla giustizia e allo stato di diritto.

Curiosità e citazione

Chi nasce il 10 marzo appartiene al segno dei Pesci. Caratterialmente, i nati in questo giorno sono spesso descritti come individui dotati di una profonda sensibilità e di una fervida immaginazione, capaci di empatia ma anche di grande determinazione nel perseguire ideali di libertà. In ambito astrologico, si ritiene che abbiano una predisposizione naturale per le carriere legate alla comunicazione e alla giustizia sociale.

Una citazione celebre per questa giornata appartiene a Giuseppe Mazzini: “La vita è missione. Ogni altra definizione è falsa e travia chi la accetta. La religione, la scienza, l’amore, non sono che tre diversi aspetti d’una stessa idea: il progresso, la perfezione”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 10 marzo: amici dello Scorpione, le stelle suggeriscono di non agire d’impulso. Pesci, giornata intensa sul piano emotivo

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Incampo

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 9 marzo

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

Lavoro d'ufficio

Sapri, “E l’avventura continua…”: al via i tirocini di inclusione sociale nel Piano di Zona S9

Il Piano di Zona Ambito S9 lancia un avviso pubblico per la creazione di una Short List di soggetti ospitanti per tirocini di inclusione sociale a Sapri e comuni limitrofi

Benzina

Caro carburanti, il governo studia il taglio delle accise: pressing di associazioni e opposizioni

Il Governo Meloni valuta il taglio delle accise sui carburanti per fermare i rincari. Codacons preme per un intervento immediato: ecco cosa sta succedendo

Api

Serramezzana diventa “Comune amico delle api”: la tutela della biodiversità diventa bene comune

l Comune di Serramezzana aderisce alla CooBEEeration Campaign. Dalla riduzione dei pesticidi alla tutela della biodiversità: ecco il piano del sindaco Materazzi

Spettacolo della natura ad Agropoli: i cigni reali conquistano il porto

Cinque esemplari di cigno reale avvistati nel porto di Agropoli. Un evento raro dopo i primi avvistamenti al Sele. Scopri i dettagli e i consigli degli esperti

Santa Marina: crolla la Provinciale, Giudice:” Chiederemo la somma urgenza”

È completamente crollata, nel tratto già interessato da una frana, la strada provinciale 82 che collega la frazione costiera di Policastro Bussentino al capoluogo di Santa Marina.

Festa del Carciofo

XVIII Festa del Carciofo IGP di Paestum: eccellenza gastronomica e musica a Borgo Gromola

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum a Borgo Gromola. Scopri il programma tra ricette tradizionali, il nuovo spritz al carciofo e l'ospite Banfy

Bellizzi rifiuti

Rifiuti a Bellizzi, pugno di ferro del sindaco Volpe: “Basta scostumatezza, pronti a sanzioni severe”

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero sui rifiuti condominiali: stop ai bidoni in strada, nuovi controlli della Polizia Municipale e soluzioni gratuite per i cittadini virtuosi

Rubinetto

Buonabitacolo si mobilita per l’acqua: nasce il Comitato “No Consac”

Nasce il Comitato "No Consac" a Buonabitacolo. Assemblea pubblica il 14 marzo al centro "Cupola" per contestare la cessione del servizio idrico voluta dal sindaco

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 9 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Maria Gabriella Schettino

La dottoressa Maria Gabriella Schettino scelta come donna medico per parlare di “leadership gentile” dei camici rosa su RaiNews24 – Salute

La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…