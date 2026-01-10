Almanacco del 10 gennaio, Cesare attraversa il Rubicone: «Il dado è tratto»

Il 10 gennaio è il decimo giorno del calendario gregoriano. Questa data segna un momento di transizione nel cuore dell’inverno, portando con sé un carico di eventi storici che spaziano dalle grandi decisioni dell’Antica Roma fino alle moderne conquiste della diplomazia e della tecnologia. Di seguito l’almanacco completo della giornata.

I santi del giorno

Nella giornata del 10 gennaio la Chiesa cattolica commemora San Milziade, papa di origine africana che guidò la Chiesa durante l’editto di Costantino. Si celebrano inoltre Sant’Agatone, anch’egli pontefice, San Paolo l’Eremita, considerato il primo eremita della storia del cristianesimo, e San Gregorio di Nissa, vescovo e teologo.

Nati celebri del 10 gennaio

In questo giorno sono venute al mondo personalità che hanno lasciato un segno indelebile nell’arte, nella politica e nella scienza:

Francesco Guicciardini (1483), storico e politico italiano.

Lazzaro Spallanzani (1729), gesuita e naturalista italiano.

Grigori Rasputin (1869), mistico e figura influente della corte russa.

Bernhard Rust (1883), politico tedesco.

Barbara Hepworth (1903), scultrice britannica.

Paul Henreid (1908), attore austriaco.

Gisèle Casadesus (1914), attrice francese.

Rod Stewart (1945), cantante britannico.

George Foreman (1949), pugile statunitense.

Patrizio Oliva (1959), pugile italiano.

Maurizio Sarri (1959), allenatore di calcio italiano.

Francesca Piccinini (1979), pallavolista italiana.

Morti celebri del 10 gennaio

Il 10 gennaio ricordiamo la scomparsa di figure di spicco a livello internazionale:

Papa Milziade (314), 32º vescovo di Roma.

Papa Gregorio X (1276), pontefice italiano.

Linneo (1778), medico e botanico svedese, padre della moderna classificazione degli organismi.

Vittorio Emanuele Orlando (1952), politico e giurista italiano.

Gabrielle “Coco” Chanel (1971), celebre stilista francese.

Howlin’ Wolf (1976), musicista blues statunitense.

David Bowie (2016), iconico cantautore e attore britannico.

Jeff Beck (2023), leggendario chitarrista britannico.

Eventi storici principali

49 a.C.: Giulio Cesare attraversa il fiume Rubicone, pronunciando la celebre frase “Alea iacta est”, dando inizio alla guerra civile romana.

1863: A Londra viene inaugurata la prima linea della metropolitana del mondo, il tratto della Metropolitan Railway tra Paddington e Farringdon Street.

1920: Entra in vigore il Trattato di Versailles, che pone ufficialmente fine alla Prima Guerra Mondiale tra la Germania e le potenze alleate.

1920: Viene istituita ufficialmente la Società delle Nazioni a Ginevra.

1946: A Londra si tiene la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

1984: Gli Stati Uniti e il Vaticano ripristinano piene relazioni diplomatiche dopo ben 117 anni.

Giornata mondiale

Il 10 gennaio si celebra la Giornata mondiale delle risate peculiari e peculiari stravaganze, un’occasione informale per celebrare l’unicità dei tratti caratteriali e la gioia derivante dalle risate meno convenzionali.

Curiosità sui nati il 10 gennaio

Chi nasce in questo giorno appartiene al segno del Capricorno. Si dice che i nati il 10 gennaio possiedano una determinazione incrollabile e un forte senso del dovere. Spesso mostrano una leadership naturale e una capacità analitica fuori dal comune, tendendo però a essere molto riservati riguardo alla propria vita privata. Molti dei nati in questa data hanno raggiunto il successo in età matura grazie a una resilienza eccezionale.

Citazione del giorno

“La moda passa, lo stile resta.” – Coco Chanel