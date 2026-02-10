Almanacco del 10 Febbraio 2026: oggi è la Giornata del Ricordo. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 10 febbraio è una data densa di significato, segnata da eventi che spaziano dalla diplomazia internazionale alla letteratura, fino alla memoria collettiva. In questo giorno si intrecciano destini di scienziati, artisti e martiri, offrendo uno spaccato profondo della storia umana.

I santi del giorno

Il 10 febbraio la Chiesa cattolica celebra Santa Scolastica, vergine e sorella di San Benedetto da Norcia, fondatrice del ramo femminile dell’ordine benedettino. Si ricordano inoltre San Silvano, vescovo di Terracina, e i martiri di Alessandria d’Egitto.

Nati il 10 febbraio

Tra le personalità nate in questa data si distinguono:

Boris Pasternak (1890): scrittore e poeta russo, autore del celebre romanzo “Il dottor Živago” e Premio Nobel per la letteratura.

Bertolt Brecht (1898): drammaturgo, poeta e regista teatrale tedesco, tra i più influenti del XX secolo.

Mark Spitz (1950): ex nuotatore statunitense, vincitore di sette medaglie d’oro alle Olimpiadi di Monaco 1972.

Piero Pelù (1962): cantautore e co-fondatore del gruppo rock italiano Litfiba.

Francesca Neri (1964): attrice e produttrice cinematografica italiana.

Robert Iger (1951): dirigente d’azienda statunitense, storico CEO della The Walt Disney Company.

Morti il 10 febbraio

In questo giorno sono scomparsi:

Pio XI (1939): il 259º Papa della Chiesa cattolica, firmatario dei Patti Lateranensi.

Wilhelm Conrad Röntgen (1923): fisico tedesco, scopritore dei raggi X e primo Premio Nobel per la fisica.

Alexander Puškin (1837): considerato il più grande poeta russo e il fondatore della letteratura russa moderna.

Arthur Miller (2005): drammaturgo e scrittore statunitense, autore di “Morte di un commesso viaggiatore”.

Laura Bassi (1778): fisica e accademica italiana, prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria.

Eventi storici

Nel 1763 viene firmato il Trattato di Parigi, che pone fine alla guerra dei sette anni e ridisegna i confini coloniali in Nord America. Nel 1947, a Parigi, l’Italia firma il trattato di pace con le potenze alleate che sancisce la perdita delle colonie e di parte della Venezia Giulia. Proprio in relazione a questo evento, nel 1947 ha inizio il grande esodo dei profughi giuliano-dalmati. Nel 1996, il computer Deep Blue della IBM sconfigge per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov in una partita ufficiale.

Giornate mondiali

Il 10 febbraio si celebra la Giornata del ricordo, istituita in Italia per conservare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, nonché dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. A livello internazionale si celebra anche la Giornata mondiale dei legumi, istituita dalla FAO per sensibilizzare sui benefici nutrizionali e la sostenibilità di questi alimenti.

Curiosità sui nati in questo giorno

Chi nasce il 10 febbraio appartiene al segno dell’Acquario. Si dice che i nati in questa data possiedano una spiccata originalità e un forte desiderio di indipendenza. Spesso sono persone visionarie, capaci di anticipare i tempi, ma che mantengono una solida disciplina pratica nel perseguire i propri obiettivi.

Una citazione del giorno

“Non è la forza, ma la costanza dei sentimenti che fa gli uomini superiori.” (Boris Pasternak)