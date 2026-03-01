Almanacco

Almanacco del 1 marzo: la storia tra Adua, le Frecce Tricolori e Lucio Dalla

Scopri gli eventi principali del 1 marzo. Dalla nascita di Chopin alla scomparsa di Lucio Dalla, fino alla fondazione della Samsung e delle Frecce Tricolori

Redazione Infocilento

Il primo giorno di marzo segna l’inizio della primavera meteorologica e porta con sé un bagaglio di eventi che hanno cambiato il volto della politica, della scienza e della cultura mondiale. Dalle esplosioni nucleari nel Pacifico alla nascita di icone della musica e del cinema, ecco i fatti salienti che caratterizzano questa data.

I santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi Sant’Albino di Angers, vescovo francese vissuto nel VI secolo, noto per la sua instancabile difesa dei poveri e per aver promosso il rinnovamento della Chiesa durante il Concilio di Orléans. Si festeggia anche San David di Menevia, patrono del Galles, e San Felice III, il 48° Papa della Chiesa cattolica.

Accadde oggi: i fatti storici principali

  • 1896: La disfatta di Adua. Le truppe italiane subiscono una pesante sconfitta in Etiopia. È uno dei rari casi in cui un esercito africano riesce a respingere l’espansione coloniale europea, garantendo l’indipendenza dell’Etiopia.
  • 1932: Il rapimento Lindbergh. Viene rapito il figlio di appena venti mesi del celebre trasvolatore Charles Lindbergh. Il caso scuote l’opinione pubblica americana e porta a una delle cacce all’uomo più famose della storia.
  • 1954: Test nucleare a Bikini. Gli Stati Uniti fanno esplodere la bomba all’idrogeno “Castle Bravo” sull’atollo di Bikini, nelle Isole Marshall. L’esplosione, molto più potente del previsto, causa un grave disastro ambientale e contaminazioni radioattive.
  • 1961: Nascono le Frecce Tricolori. Viene costituito ufficialmente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico presso l’aeroporto di Rivolto, dando vita alla pattuglia acrobatica nazionale italiana.
  • 1966: Atterraggio su Venere. La sonda sovietica Venera 3 impatta sulla superficie di Venere, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo ad atterrare su un altro pianeta.

Nati e morti illustri

In questo giorno sono nati il compositore polacco Fryderyk Chopin (1810), il comico italiano Gene Gnocchi (1955) e la popstar internazionale Justin Bieber (1994). Si ricorda inoltre la scomparsa di due grandi protagonisti della cultura italiana: il “Vate” Gabriele D’Annunzio, morto nel 1938, e l’indimenticabile cantautore Lucio Dalla, spentosi nel 2012.

Leggi anche:

Almanacco del 27 febbraio: tra storia, scienza e grandi dive

Curiosità e ricorrenze

Il 1 marzo 1938 è una data storica per l’industria moderna: in Corea del Sud viene fondata la Samsung, nata inizialmente come una piccola azienda di esportazione di prodotti ittici e farina. Inoltre, nel 1873, la Remington inizia a produrre la prima macchina per scrivere commerciale, basata sul brevetto di Christopher Sholes.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 1° marzo: inizio mese turbolento per gli amici dei Gemelli. Giornata intensa per la Vergine

Ecco cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Polisportiva Basket Agropoli: coach Di Concilio presenta il match contro Mugnano

“Sappiamo che sarà una gara difficile,” ha dichiarato il tecnico, “ma come sempre cercheremo di dare il massimo"

“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato l’uso sempre più frequente dei farmaci per dimagrire

Sanremo Groove

“Sanremo Groove”: lo speciale Sanremo di Antonella&Roberta. Quinta puntata

Sanremo Groove vi aspetta tutte le sere fino a sabato 28 febbraio, dalle 19.00 sul canale 79 del DTT e in diretta su Facebook

Capaccio Paestum, l’istituto d’istruzione superiore “Piranesi” al Wine Fest 2026

L'evento si terrà dal 1° al 3 marzo

Festival di Sanremo: a InfoCilento la cilentana Adriana Ruocco a 30 anni dalla partecipazione

Adriana Ruocco partecipò al Festival di Sanremo con il brano “Sarò bellissima” dove si classificò seconda nella sezione “Nuove Proposte

Ecco cosa vedere nel “nuovo” Museo Archeologico di Agropoli

Il museo archeologico di Agropoli diventa un presidio stabile, dove è possibile ripercorre la storia del territorio, dalla Preistoria al Medioevo

Polizia

Atena Lucana: auto imbocca autostrada contromano, Polizia evita il peggio

L’intervento della polizia ha permesso di intercettare e fermare il veicolo

Promozione: l’Agropoli cade al “Vaudano”

Lo Sporting Pontecagnano ribalta il risultato nel secondo tempo e sbanca il prato di Capaccio Capoluogo

Stazione di Battipaglia

Battipaglia-Potenza-Taranto: stop ai treni dal 1° marzo: ecco i dettagli dei lavori

Dal 1° marzo 2026 sospesa la circolazione ferroviaria tra Battipaglia, Potenza e Taranto. Maxi piano di lavori PNRR per velocizzare la linea. Info e dettagli

Beffa al “Carrano”: la Polisportiva Santa Maria cade sotto i colpi dell’Agerola dopo una rimonta illusoria

Incredibile sconfitta interna per la Polisportiva Santa Maria: dopo aver rimontato da 0-2 a 3-2, i cilentani subiscono il ritorno dell'Agerola

Roccadaspide, il sindaco Iuliano scrive all’Agicom e ai vertici di Poste italiane: “si potenzi l’ufficio postale di Acquaviva”

L’Ufficio Postale Acquaviva, a seguito dell’emergenza da Covid-19 del 2020, subì un pesante ridimensionamento con una organizzazione di apertura ridotta e inadeguata