Almanacco del 1 marzo: la storia tra Adua, le Frecce Tricolori e Lucio Dalla

Il primo giorno di marzo segna l’inizio della primavera meteorologica e porta con sé un bagaglio di eventi che hanno cambiato il volto della politica, della scienza e della cultura mondiale. Dalle esplosioni nucleari nel Pacifico alla nascita di icone della musica e del cinema, ecco i fatti salienti che caratterizzano questa data.

I santi del giorno

La Chiesa cattolica ricorda oggi Sant’Albino di Angers, vescovo francese vissuto nel VI secolo, noto per la sua instancabile difesa dei poveri e per aver promosso il rinnovamento della Chiesa durante il Concilio di Orléans. Si festeggia anche San David di Menevia, patrono del Galles, e San Felice III, il 48° Papa della Chiesa cattolica.

Accadde oggi: i fatti storici principali

1896: La disfatta di Adua. Le truppe italiane subiscono una pesante sconfitta in Etiopia. È uno dei rari casi in cui un esercito africano riesce a respingere l’espansione coloniale europea, garantendo l’indipendenza dell’Etiopia.

Le truppe italiane subiscono una pesante sconfitta in Etiopia. È uno dei rari casi in cui un esercito africano riesce a respingere l’espansione coloniale europea, garantendo l’indipendenza dell’Etiopia. 1932: Il rapimento Lindbergh. Viene rapito il figlio di appena venti mesi del celebre trasvolatore Charles Lindbergh. Il caso scuote l’opinione pubblica americana e porta a una delle cacce all’uomo più famose della storia.

Viene rapito il figlio di appena venti mesi del celebre trasvolatore Charles Lindbergh. Il caso scuote l’opinione pubblica americana e porta a una delle cacce all’uomo più famose della storia. 1954: Test nucleare a Bikini. Gli Stati Uniti fanno esplodere la bomba all’idrogeno “Castle Bravo” sull’atollo di Bikini, nelle Isole Marshall. L’esplosione, molto più potente del previsto, causa un grave disastro ambientale e contaminazioni radioattive.

Gli Stati Uniti fanno esplodere la bomba all’idrogeno “Castle Bravo” sull’atollo di Bikini, nelle Isole Marshall. L’esplosione, molto più potente del previsto, causa un grave disastro ambientale e contaminazioni radioattive. 1961: Nascono le Frecce Tricolori. Viene costituito ufficialmente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico presso l’aeroporto di Rivolto, dando vita alla pattuglia acrobatica nazionale italiana.

Viene costituito ufficialmente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico presso l’aeroporto di Rivolto, dando vita alla pattuglia acrobatica nazionale italiana. 1966: Atterraggio su Venere. La sonda sovietica Venera 3 impatta sulla superficie di Venere, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo ad atterrare su un altro pianeta.

Nati e morti illustri

In questo giorno sono nati il compositore polacco Fryderyk Chopin (1810), il comico italiano Gene Gnocchi (1955) e la popstar internazionale Justin Bieber (1994). Si ricorda inoltre la scomparsa di due grandi protagonisti della cultura italiana: il “Vate” Gabriele D’Annunzio, morto nel 1938, e l’indimenticabile cantautore Lucio Dalla, spentosi nel 2012.

Curiosità e ricorrenze

Il 1 marzo 1938 è una data storica per l’industria moderna: in Corea del Sud viene fondata la Samsung, nata inizialmente come una piccola azienda di esportazione di prodotti ittici e farina. Inoltre, nel 1873, la Remington inizia a produrre la prima macchina per scrivere commerciale, basata sul brevetto di Christopher Sholes.