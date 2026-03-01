Almanacco del 1 marzo: la storia tra Adua, le Frecce Tricolori e Lucio Dalla

Il primo giorno di marzo segna l’inizio della primavera meteorologica e porta con sé un bagaglio di eventi che hanno cambiato il volto della politica, della scienza e della cultura mondiale. Dalle esplosioni nucleari nel Pacifico alla nascita di icone della musica e del cinema, ecco i fatti salienti che caratterizzano questa data.
I santi del giorno
La Chiesa cattolica ricorda oggi Sant’Albino di Angers, vescovo francese vissuto nel VI secolo, noto per la sua instancabile difesa dei poveri e per aver promosso il rinnovamento della Chiesa durante il Concilio di Orléans. Si festeggia anche San David di Menevia, patrono del Galles, e San Felice III, il 48° Papa della Chiesa cattolica.
Accadde oggi: i fatti storici principali
- 1896: La disfatta di Adua. Le truppe italiane subiscono una pesante sconfitta in Etiopia. È uno dei rari casi in cui un esercito africano riesce a respingere l’espansione coloniale europea, garantendo l’indipendenza dell’Etiopia.
- 1932: Il rapimento Lindbergh. Viene rapito il figlio di appena venti mesi del celebre trasvolatore Charles Lindbergh. Il caso scuote l’opinione pubblica americana e porta a una delle cacce all’uomo più famose della storia.
- 1954: Test nucleare a Bikini. Gli Stati Uniti fanno esplodere la bomba all’idrogeno “Castle Bravo” sull’atollo di Bikini, nelle Isole Marshall. L’esplosione, molto più potente del previsto, causa un grave disastro ambientale e contaminazioni radioattive.
- 1961: Nascono le Frecce Tricolori. Viene costituito ufficialmente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico presso l’aeroporto di Rivolto, dando vita alla pattuglia acrobatica nazionale italiana.
- 1966: Atterraggio su Venere. La sonda sovietica Venera 3 impatta sulla superficie di Venere, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo ad atterrare su un altro pianeta.
Nati e morti illustri
In questo giorno sono nati il compositore polacco Fryderyk Chopin (1810), il comico italiano Gene Gnocchi (1955) e la popstar internazionale Justin Bieber (1994). Si ricorda inoltre la scomparsa di due grandi protagonisti della cultura italiana: il “Vate” Gabriele D’Annunzio, morto nel 1938, e l’indimenticabile cantautore Lucio Dalla, spentosi nel 2012.
Curiosità e ricorrenze
Il 1 marzo 1938 è una data storica per l’industria moderna: in Corea del Sud viene fondata la Samsung, nata inizialmente come una piccola azienda di esportazione di prodotti ittici e farina. Inoltre, nel 1873, la Remington inizia a produrre la prima macchina per scrivere commerciale, basata sul brevetto di Christopher Sholes.