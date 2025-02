Un caffè con Antonio Guida non può non essere che un motivo in più per farsi raccontare il territorio, in questo caso Agropoli vestita a festa per la 52^ edizione del Carnevale della città.

Una passeggiata tra le tradizioni locali attraverso piccoli prototipi originalissimi e di pregio nella lavorazione della ceramica di Antonio, riferimento artistico del territorio cilentano.

All’ora del caffè va in onda ogni lunedì e venerdì alle ore 15.00 circa sul canale 79DTT HD di InfoCilento.