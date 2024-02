Allarme furti, paura a Casal Velino e Pellare

Ancora un tentativo di furto a Casal Velino, sempre in località Bivio di Acquavella, in Via Panorama. I malviventi non sono riusciti a mettere a segno il furto perché fatti scappare dai proprietari di casa. Ad aver visto e sentito rumori sospetti anche i vicini.

L’intervento dei carabinieri

Prontamente sono stati avvertiti i carabinieri e i vigili urbani nel tentativo di acciuffarli.

I ladri sono fuggiti nelle terre circostanti, a vedere torce sospette i proprietari delle case limitrofe. Sentiti anche spari di arma da fuoco.

Paura a Pellare

Anche a Pellare, sempre in serata, i ladri sono stati visti in paese e rincorsi dai cittadini del posto. Fermata un’auto all’ingresso del paese: le persone a bordo si sarebbero dileguate, anche qui, nelle campagne.

C’è terrore tra la gente che non riesce più a vivere in serenità.