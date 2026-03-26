Allarme furti nella Piana del Sele: furti e borseggi tra Eboli e Battipaglia

Martedì sera due abitazioni del centro di Eboli sono state prese di mira dai ladri. I malviventi, dopo aver forzato le porte d’ingresso, sono riusciti a entrare negli appartamenti portando via denaro contante e oggetti di valore. Al rientro, i proprietari hanno trovato le case completamente a soqquadro.

La ricostruzione

Secondo alcune segnalazioni, nei giorni precedenti erano stati notati individui sospetti fotografare palazzi, balconi e finestre, probabilmente per individuare le abitazioni più vulnerabili. Nella stessa notte, in via Gramsci, ignoti hanno rubato anche alcune grondaie in rame da un edificio. Episodi simili anche a Battipaglia. In un supermercato del centro una donna è stata derubata del portafoglio con circa trenta euro mentre sistemava il carrello dopo la spesa.

Cittadini esasperati chiedono maggiori controlli sul territorio

Un altro furto è avvenuto nei pressi del comune, dove un’anziana ha lasciato per pochi istanti il borsello su una panchina: all’interno c’erano circa venti euro, alcuni biglietti del lotto e un buono spesa. I cittadini chiedono maggiori controlli sul territorio.