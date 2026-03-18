Attualità

Allarme a Padula, spuntoni pericolosi nel terreno. L’allerta del Comune

Da palazzo di città l’invito a prestare la massima attenzione

Redazione Infocilento

Situazione di forte attenzione nelle aree montane del territorio di Padula, dove sono stati individuati diversi spuntoni metallici conficcati nel terreno. Un ritrovamento che desta preoccupazione per i possibili rischi legati alla sicurezza di automobilisti, escursionisti e residenti.

La situazione

Le segnalazioni, giunte negli ultimi giorni, interessano in particolare le località Boccaglie, Postale e Monte Romito, oltre ad altre zone limitrofe. Si tratta di punti spesso frequentati da chi percorre strade secondarie o sentieri, rendendo la presenza di questi oggetti ancora più insidiosa.

Una situazione di pericolo

Il timore è che tali spuntoni possano causare danni ai mezzi o, nei casi più gravi, mettere a rischio l’incolumità delle persone.

L’amministrazione comunale invita chiunque si trovi a transitare nelle aree interessate a mantenere alta l’attenzione e a segnalare tempestivamente eventuali nuovi ritrovamenti.

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