Alfiero Crisci, il fotografo cilentano che racconta le emozioni della musica

Dal cuore del Cilento ai palchi della scena musicale internazionale: Alfiero Crisci, 25 anni, originario di Roscigno, è oggi uno dei fotografi più richiesti tra gli artisti italiani e inglesi. La sua passione nasce nello studio fotografico di famiglia, dove da bambino imparava a “giocare” con la luce.

Chi è Alfieri Crisci

Decide presto di trasformare quella tradizione in qualcosa di suo. Dopo l’incontro con il noto DJ TY1, inizia a seguire concerti e backstage, raccontando con le immagini l’energia della musica dal vivo. È proprio grazie a TY1 che conosce Clementino, con cui stringe una collaborazione che lo porterà a firmare la locandina ufficiale del tour del rapper.

Ma la vera svolta arriva a Londra. Dopo un periodo difficile durante la pandemia, Crisci contatta rapper inglesi, finché uno di loro, Krept, gli dà fiducia. Da quel momento, la scena londinese si apre e Alfiero inizia a collaborare anche con artisti italiani come Gue, Lazza, Rocco Hunt e Capoplaza.

Oggi, Alfiero non è solo un fotografo, ma un vero narratore visivo: i suoi scatti catturano emozioni, tensioni e storie. E ogni volta che torna a Roscigno, si ricorda da dove tutto è cominciato. Perché, come ama dire, “la fotografia è il mio modo per fermare il tempo e dare voce a ciò che non parla”.