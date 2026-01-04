Albanella, avvistato e fotografato raro esemplare di cicogna nera giovane

La natura ha regalato, nel pomeriggio di oggi, uno spettacolo meraviglioso ad una coppia residente ad Albanella che si è ritrovata dinanzi ad un esemplare, rarissimo in quest’area geografica, di cicogna nera.

Antonella Pazzanese e Giandomenico Cerruti, che vivono in un’area rurale del paese, vedendo il volatile fermo nel giardino della loro abitazione, resisi conto che si trattava di una specie rara, l’hanno subito fotografato e si sono rivolti a degli ornitologi per poter ricevere ulteriori informazioni e conferme sulla specie in questione.

L’importanza dell’avvistamento

“Si tratta di un esemplare giovane di Cicogna nera, un animale estremamente schivo che predilige habitat selvaggi, fatti di boschi maturi e corsi d’acqua limpidi” ha fatto sapere un esperto.

Il comune di Albanella, con la sua Oasi di Bosco Camerine, difatti, rappresenta un corridoio ecologico fondamentale per le specie migratrici.

Che si sia trattato di una sosta durante la migrazione o di un giovane in esplorazione, la sua presenza ha entusiasmato gli appassionati.

In Italia la Cicogna nera è una specie in lenta ripresa, ma resta sotto stretto monitoraggio poiché ce ne sono solo poche decine di coppie nidificanti in tutta la penisola e principalmente tra Piemonte, Basilicata e Calabria.

Un avvistamento più unico che raro, dunque, che in tanti sperano possa essere di buon auspicio.