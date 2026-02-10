Al via la trentunesima edizione del premio Poseidonia-Paestum

Si apre ufficialmente la XXXI edizione del Premio internazionale di Poesia “Poseidonia-Paestum”, uno degli appuntamenti letterari più prestigiosi del panorama culturale contemporaneo. La manifestazione, che da oltre tre decenni si pone l’obiettivo di celebrare l’arte poetica, rappresenta un punto di incontro fondamentale per voci affermate e nuovi talenti provenienti da ogni parte del mondo.

L’evento culminerà nel primo fine settimana di luglio, precisamente nella serata del 4 luglio 2026, quando le declamazioni dei testi vincitori saranno accompagnate da performance attoriali e intermezzi musicali. La cornice d’eccezione sarà ancora una volta il Parco Archeologico di Paestum, dove le maestose colonne doriche avvolgeranno il pubblico in un’atmosfera densa di tradizione e cultura.

Organizzazione e omaggio a Ermanno Corsi

Il concorso è organizzato dal Lions Club Paestum Host in collaborazione con il Comune di Capaccio Paestum e Convergenze Spa. L’iniziativa mira a “promuovere e diffondere l’amore per la Poesia quale espressione più profonda dell’animo”.

Un pensiero speciale in questa edizione va alla figura di Ermanno Corsi, giornalista RAI e storico Presidente di Giuria scomparso lo scorso anno. Il suo operato come promotore dei valori lionistici e della cultura poetica resterà un pilastro indissolubile per la manifestazione anche per gli anni futuri.

Le sezioni del concorso e i premi speciali

Il bando prevede cinque sezioni principali dedicate a diverse tipologie di opere e partecipanti:

Sezione A (Poesia inedita): fino a due componimenti in lingua italiana (max 40 versi).

fino a due componimenti in lingua italiana (max 40 versi). Sezione B (Poesia edita): raccolte pubblicate entro marzo 2026.

raccolte pubblicate entro marzo 2026. Sezione C (Poesia in vernacolo): massimo due poesie con traduzione in italiano.

massimo due poesie con traduzione in italiano. Sezione D (Giovani): riservata agli under 30, con una sottosezione specifica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

riservata agli under 30, con una sottosezione specifica per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Sezione E (Poeti stranieri): opere in lingua originale con traduzione, riservata ad autori di provenienza extra nazionale.

Oltre alle categorie principali, la Giuria assegnerà tre riconoscimenti d’eccellenza: il Premio “Aristide La Rocca” per l’opera prima, il Premio “Alfredo Di Marco” per la miglior lirica dedicata a Paestum e il prestigioso Premio alla Carriera, destinato a chi si è distinto per alti meriti nel campo della creatività.

Modalità di partecipazione e ospitalità

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e non prevede alcuna tassa di lettura. Per i primi classificati di ogni sezione è prevista l’ospitalità gratuita a Paestum per i giorni 4 e 5 luglio 2026, offrendo ai vincitori l’opportunità di ammirare i templi e i reperti archeologici del sito.

Gli elaborati, prodotti in sette copie (di cui solo una recante i dati personali e una breve nota biografica), devono essere spediti entro il 30 aprile 2026 all’indirizzo del Premio presso il Meridiana Hotel, Via Laura di Paestum 33, 84047 Paestum (SA). Per ulteriori dettagli e per ricevere il regolamento completo, l’organizzazione invita alla registrazione sul sito ufficiale della manifestazione.