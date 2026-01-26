Al via la giunta Fico: sanità e nuove nomine all’ordine del giorno

La nuova amministrazione regionale della Campania ha ufficialmente iniziato il proprio percorso operativo con la convocazione della prima seduta della giunta guidata da Roberto Fico. Questo esordio segna l’apertura di una fase amministrativa inedita per l’ente, con un ordine del giorno che punta immediatamente su settori critici come la salute pubblica e i diritti dei lavoratori. La riunione costituisce il primo banco di prova istituzionale per la squadra di governo, chiamata a dare risposte concrete a questioni di rilevanza sociale.

La nomina per il Ruggi d’Aragona e il rilancio della sanità

Uno dei punti più significativi in discussione riguarda la gestione del comparto sanitario. La giunta sta infatti esaminando l’avviso pubblico per la selezione del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il provvedimento è ritenuto un passaggio fondamentale per la stabilità e il potenziamento dei servizi medici nel territorio salernitano, rappresentando una scelta strategica per garantire efficienza e qualità nelle prestazioni sanitarie regionali.

Salario minimo e tutele negli appalti pubblici

Oltre all’ambito sanitario, l’esecutivo ha posto l’accento sulle politiche del lavoro. Al centro del dibattito figura l’introduzione del salario minimo negli appalti pubblici e in tutte le attività convenzionate con la Regione Campania.

L’obiettivo della misura è quello di stabilire standard retributivi uniformi, assicurando che ogni contratto legato all’ente regionale preveda tutele rafforzate per i dipendenti.

Le nomine

Il presidente della Giunta regionale ha infine nominato come Vicario del Capo di Gabinetto Domenico De Falco. Magistrato amministrativo, già avvocato della Banca d’Italia, De Falco vanta pregresse esperienze presso la Banca Centrale Europea.

Maurizio Fumo, invece, è il nuovo consigliere per la semplificazione normativa e la valutazione di impatto legislativo regionale. È stato presidente della V sezione penale della Suprema Corte di Cassazione; magistrato in quiescenza, docente e autore di diverse monografie giuridiche.

Per ultimo Gemma Tuccillo è nominata consigliera per le politiche sociali, minorili, penitenziarie e le questioni organizzative. Magistrato di Cassazione in quiescenza, già giudice minorile presso il Tribunale per i minorenni di Napoli e stata pure Vice Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia.