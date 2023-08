Al comune di Castellabate una targa donata dall’Associazione Marinai d’Italia

Un anno davvero importante per Castellabate, grande protagonista indiscussa per i festeggiamenti dei suoi 900 anni. Tante le associazioni locali che con grande impegno hanno organizzato eventi e manifestazioni dedicate a questo importante e memorabile 2023.

L’iniziativa

L’associazione Nazionale Marinai d’Italia, A.N.M.I. sezione di Santa Maria di Castellabate gruppo “Caduti Sommergibile Velella”, animata da spirito di collaborazione e unione per preservare e tramandare la memoria collettiva di un paese, ha donato al Comune di Castellabate proprio per i suoi 900 anni una targa commemorativa. Il suo scoprimento avverrà lunedì 14 agosto alle ore 11:00 in Piazza Lucia in Santa Maria.

“La memoria va nutrita costantemente con cura. Ed è questo che l’ANMI continua a fare con grande determinazione. Ringrazio, a nome di tutta la comunità, quest’associazione per il gradito omaggio, per ciò che hanno realizzato in questi anni e per quello che- sono sicuro- continueranno a fare negli anni a venire. Grazie a questa targa la nostra memoria collettiva e il nostro patrimonio culturale da tramandare alle generazioni future si arricchisce sempre più” afferma il Sindaco Marco Rizzo.