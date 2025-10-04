Agropoli: tutto pronto per l’incontro socio-culturale dedicato all’autismo organizzato dall’associazione “Orizzonte”

E’ in programma questa sera l’incontro socio-culturale organizzato dalla neonata associazione ” Orizzonte”, situata nell’ area collinare di San Marco di Agropoli, in via Pirandello, e presieduta da Michele Spinelli, dedicato all’autismo, dal titolo “Autismo…quali orizzonti?”.

L’incontro

Incontro pensato per approfondire la tematica con quelli che sono gli ultimi sviluppi della materia, in particolare evidenziandone i progressi nel settore delle neuroscienze e in quello della psico- pedagogia. A relazionare, dopo i saluti introduttivi a cura del sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi, saranno, oltre al padrone di casa, Michele Spinelli, Francesco Di Salle, neuropsichiatra e professore ordinario presso l’Università di Salerno e Maria Mirra, psicologa e psicoterapeuta. A moderare l’evento, la giornalista e scrittrice Milena Cicatiello. È previsto un intermezzo musicale a cura dell’artista Gianluca Zammarelli, che da anni porta avanti un progetto esperienziale basato sull’ intrattenimento musicale dei ragazzi autistici. Insomma, un appuntamento imperdibile per chi vuole addentrarsi nella conoscenza del mondo dell’ autismo senza pregiudizi , con la sola voglia di stare insieme e divertirsi.

A sublimare l’incontro, sarà la presentazione del libro “Occhi color del bosco “, scritto da Maurizio Mastrogiovanni, Presidente dell’associazione Aba, sita a Salento, in collaborazione con la scrittrice Stefania Carotenuto, che si inserisce nella manifestazione per rappresentare, con un linguaggio semplice ma efficace, le connessioni emotive che si instaurano tra il mondo dell’autismo e il mondo esterno. L’ appuntamento è per questa sera presso la sede Orizzonti, sulla collina di San Marco di Agropoli, a partire dalle ore 17.00.