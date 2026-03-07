Agropoli si rifà il look: manutenzione al via sul Lungomare San Marco e piano asfalti in centro

Sono ufficialmente partiti, da alcuni giorni, i primi interventi di manutenzione e sistemazione del lungomare San Marco di Agropoli, uno dei principali biglietti da visita per chi accede alla città. L’operazione, annunciata dal sindaco Mutalipassi, mira a restituire dignità e sicurezza a un’area di pregio attraverso una serie di micro-interventi mirati.

Le attività hanno preso il via con la sostituzione delle mattonelle danneggiate lungo la pavimentazione pedonale. Il cronoprogramma dei lavori prevede, nelle fasi successive, la tinteggiatura del muretto, il ripristino della ringhiera e la messa a dimora di nuove essenze floreali. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è il miglioramento complessivo dell’estetica e della fruibilità di questo suggestivo tratto costiero.

Verso il nuovo Waterfront: un progetto di riqualificazione radicale

Sebbene gli attuali interventi garantiscano l’ordinaria manutenzione, l’amministrazione guarda a un cambiamento più strutturale. Le opere in corso rappresentano infatti un’azione propedeutica in attesa dei lavori di riqualificazione del progetto waterfront. Quest’ultimo, caratterizzato da una maggiore complessità tecnica, prevede l’ampliamento degli spazi pedonali, la creazione di percorsi ciclabili e una completa revisione delle aree verdi e degli arredi urbani, studiata per valorizzare gli scorci panoramici del litorale.

Manutenzioni stradali e interventi in centro città

L’attenzione dell’ente non si limita alla fascia costiera. Sono infatti previsti a breve nuovi cantieri che interesseranno aree nevralgiche come via Cilento e Piazza della Repubblica. Parallelamente, il piano di manutenzione prevede la fresatura e la stesa di nuovo asfalto sui tratti stradali che versano in condizioni precarie.

Questi interventi di rifacimento del manto stradale saranno eseguiti in parte dalle imprese già impegnate sui sottoservizi e in parte direttamente dall’ente comunale, assicurando così una copertura capillare delle zone critiche.

Le parole del sindaco Roberto Mutalipassi

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza strategica di queste operazioni per l’immagine e la vivibilità della città. A tal proposito, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi ha dichiarato: