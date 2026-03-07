Attualità

Agropoli si rifà il look: manutenzione al via sul Lungomare San Marco e piano asfalti in centro

Al via i lavori di manutenzione sul lungomare San Marco ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi annuncia interventi su decoro, arredo urbano e nuove asfaltature in attesa del progetto Waterfront

Ernesto Rocco
Agropoli Lungomare

Sono ufficialmente partiti, da alcuni giorni, i primi interventi di manutenzione e sistemazione del lungomare San Marco di Agropoli, uno dei principali biglietti da visita per chi accede alla città. L’operazione, annunciata dal sindaco Mutalipassi, mira a restituire dignità e sicurezza a un’area di pregio attraverso una serie di micro-interventi mirati.

Le attività hanno preso il via con la sostituzione delle mattonelle danneggiate lungo la pavimentazione pedonale. Il cronoprogramma dei lavori prevede, nelle fasi successive, la tinteggiatura del muretto, il ripristino della ringhiera e la messa a dimora di nuove essenze floreali. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è il miglioramento complessivo dell’estetica e della fruibilità di questo suggestivo tratto costiero.

Verso il nuovo Waterfront: un progetto di riqualificazione radicale

Sebbene gli attuali interventi garantiscano l’ordinaria manutenzione, l’amministrazione guarda a un cambiamento più strutturale. Le opere in corso rappresentano infatti un’azione propedeutica in attesa dei lavori di riqualificazione del progetto waterfront. Quest’ultimo, caratterizzato da una maggiore complessità tecnica, prevede l’ampliamento degli spazi pedonali, la creazione di percorsi ciclabili e una completa revisione delle aree verdi e degli arredi urbani, studiata per valorizzare gli scorci panoramici del litorale.

Leggi anche:

Agropoli, eccellenze linguistiche del “Liceo Gatto”: 2 studentesse prime in Italia al Concorso Columbus Academy

Manutenzioni stradali e interventi in centro città

L’attenzione dell’ente non si limita alla fascia costiera. Sono infatti previsti a breve nuovi cantieri che interesseranno aree nevralgiche come via Cilento e Piazza della Repubblica. Parallelamente, il piano di manutenzione prevede la fresatura e la stesa di nuovo asfalto sui tratti stradali che versano in condizioni precarie.

Questi interventi di rifacimento del manto stradale saranno eseguiti in parte dalle imprese già impegnate sui sottoservizi e in parte direttamente dall’ente comunale, assicurando così una copertura capillare delle zone critiche.

Le parole del sindaco Roberto Mutalipassi

Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza strategica di queste operazioni per l’immagine e la vivibilità della città. A tal proposito, il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi ha dichiarato:

“Sono iniziati da alcuni giorni piccoli lavori di manutenzione e sistemazione del lungomare San Marco. Consistono nella sostituzione delle mattonelle danneggiate della pavimentazione. Si proseguirà con la tinteggiatura del muretto, la sistemazione della ringhiera, la messa a dimora di fiori e tutto quanto necessario per il miglioramento del decoro di tale bellissimo punto di ingresso della Città. Questo in attesa dei lavori di riqualificazione, più complessi, previsti dal progetto waterfront. Previsti a breve interventi anche in altre aree cittadine tra le quali via Cilento e Piazza della Repubblica. Inoltre, fresatura e stesa di nuovo asfalto sui tratti in condizioni precarie. Particolare attenzione quindi a manutenzione e arredo urbano”.

