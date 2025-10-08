Agropoli, paura in centro: investita ausiliare del traffico

È successo nella tarda mattinata. Donna ferita trasferita in ospedale

A cura di Ernesto Rocco

Attimi di paura questa mattina in Viale Europa ad Agropoli. Intorno alle 13 un incidente si è verificato all’incrocio con via Chili.

La dinamica

Per cause ancora in via d’accertamento una ausiliare del traffico è stata investita da un’auto di passaggio guidata da una giovane del posto. Quest’ultima immediatamente si è fermata e insieme ad altri presenti, ha allertato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto un’ambulanza della Croce Rossa di Agropoli.

La malcapitata è stata trasferita presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania dove sono in corso accertamenti. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi.

La dinamica del sinistro è al vaglio degli uomini della polizia municipale di Agropoli. 

