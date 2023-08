Agropoli, olio in strada: anziana cade e si ferisce

Momenti di paura questa mattina in via Piave ad Agropoli.

Una donna è caduta sul marciapiede adiacente il parcheggio pubblico all’angolo con via Lungo Testene ed è finita rovinosamente a terra.

A determinare l’episodio la presenza di olio sull’asfalto e sul marciapiede. Una lunga scia da via Piave fino al centro cittadino.

Si tratterebbe probabilmente di olio alimentare e non di lubrificante per auto ed altri mezzi.

Donna cade e si ferisce, la dinamica

L’anziana che transitava in zona a causa della presenza del liquido è finita a terra. A soccorrerla alcuni passanti; sono poi giunti sul posto gli uomini della Polizia Municipale che hanno allertato l’ambulanza del 118 giunta dopo diversi minuti poiché il personale di stanza ad Agropoli impegnato in altri soccorsi. La malcapitata è stata trasferita in ospedale a Vallo della Lucania per accertamenti.

La messa in sicurezza

Presenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza gli uomini del servizio Pissta e i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli.