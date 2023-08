“Agropoli non è sicura, si intervenga”: la denuncia di Costabile Mondelli, coordinatore cittadino della Lega

Costabile Mondelli, coordinatore cittadino della Lega, interviene sulla questione della recrudescenza dei casi di criminalità in città. Ultimo, nel mero ordine cronologico, è stato lo scippo in pieno centro e in piena mattinata ai danni di una donna che ha per fortuna riportato solo ferite lievi seppur tanta paura

«Innegabile il ruolo delle forze dell’ordine – dice – ma anche lì la situazione non è delle migliori a causa di carenza di organico.

La denuncia

La mia domanda, però, si basa sulle videocamere di sorveglianza. Se installate, come detto, vengono utilizzate per le indagini e sono utili per tale importante scopo? Ne va della sicurezza dei cittadini agropolesi e dei tanti turisti che oggi vengono a risiedere in città. Se si parla così tanto di turismo – aggiunge – dobbiamo farlo a 360° e quindi parlando anche di sicurezza.

Si intervenga subito

Non possiamo permettere che si consumi un furto in pieno giorno. Qualcuno – conclude Mondelli – dovrà intervenire e deve farlo al più presto. Si lavori per installare quante più videocamere».