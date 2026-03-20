Agropoli, nel centro storico uno spazio dedicato a Don Cesare e Pinuccio Mottola

La comunità del centro storico di Agropoli ha ricordato due figure a cui è profondamente legata: don Cesare Caradonna, parroco per oltre 30 anni e Pinuccio Mottola, per tanto tempo sacrestano della Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. A loro è stato intitolato uno spazio della parrocchia. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal parroco don Pasquale Gargione.

Le parole del parroco, Don Pasquale Gargione

«Abbiamo vissuto un momento carico di spiritualità con la solennità di San Giuseppe ma anche di memoria per il dono di due figure: don Cesare Caradonna e Pinuccio che un mese fa ci ha lasciato e ha caratterizzato la vita parrocchiale di Agropoli», ha detto don Pasquale.

«È stato provvidenziale viverlo proprio oggi nel giorno di San Giuseppe che è stato custode di Gesù – ha aggiunto – Ho voluto soffermarmi sul concetto della custodia: don Cesare ha custodito la fede di queste popolo e a suo modo anche Pinuccio. Questo piccolo gesto è un segno di memoria e tradizione».