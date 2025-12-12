Agropoli: maxi operazione antidroga all’alba

È scattata alle prime luci di questa mattina una vasta operazione dei Carabinieri che sta interessando le province di Salerno e Napoli. I militari della Compagnia di Agropoli stanno eseguendo un’ordinanza di misure cautelari personali nei confronti di numerosi soggetti, indagati a vario titolo per una lunga serie di reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti al sequestro di persona.

I dettagli dell’operazione

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) locale. L’azione vede impegnato un massiccio dispiegamento di forze: oltre ai Carabinieri di Agropoli, sono in azione i militari dei Reparti Territoriali e delle Compagnie del Comando Provinciale, supportati da due team delle Aliquote di Primo Intervento (API) di Salerno.

A garantire la copertura aerea e il supporto nelle ricerche sono presenti il 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano e il Nucleo Cinofili di Sarno, essenziali per le perquisizioni alla ricerca di armi e droga.

Le accuse e i reati contestati

Il quadro accusatorio delineato dalla Procura è particolarmente grave. Tra i reati contestati agli indagati figurano la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, la detenzione illegale di armi comuni da sparo, l’estorsione e la rapina.

Di particolare rilievo è l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, che sottolinea la pericolosità e la caratura criminale dei soggetti coinvolti. Le indagini hanno fatto luce anche su attività di sfruttamento della prostituzione, nonché sulla spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.