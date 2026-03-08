Attualità

Agropoli, maggiore sicurezza stradale per gli utenti deboli: arriva la “Zona 30” in centro

Con la consegna dei lavori di rigenerazione urbana e territoriale del centro cittadino, la "Zona 30" ha lo scopo del rafforzamento della sicurezza stradale per gli utenti deboli

Antonio Pagano
Agropoli Municipio

La Giunta di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deliberato l’istituzione della zona residenziale centrale, la cosiddetta “Zona 30 – Centro”. In particolare è stata così individuata e delimitata:

  • da incrocio via Cilento-viale Europa a intersezione via Petrarca-via G. Giolitti;
  • da incrocio via Cavalieri di Vittorio Veneto a intersezione via Pio X-via Bovio.

Il provvedimento

Con la consegna dei lavori di rigenerazione urbana e territoriale del centro cittadino – opere di arredo urbano – la “Zona 30”, attraverso la combinazione di più elementi, ha raggiunto lo scopo del rafforzamento della sicurezza stradale per gli utenti deboli. Il Comandante della Polizia Municipale dovrà provvedere ora alla concretizzazione del presente atto da esplicitarsi con successiva Ordinanza CdS.

Cos’è la “Zona 30”

La “Zona 30” è una zona circoscritta, di riqualificazione a basso impatto che ridisegna l’area interessata, rendendola più sicura per le categorie deboli della strada, per una migliore gestione del traffico soprattutto in aree ad alta densità popolare spesso interessate da manifestazioni ed intrattenimenti pubblici e nelle quali si concentrano le attività commerciali ed imprenditoriali del territorio.

