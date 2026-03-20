Agropoli, legalità, memoria e coraggio: ecco l’incontro gli studenti del “Vico de Vivo” con Alessandra Cuevas

Una mattinata intensa, carica di emozione e significato, quella vissuta dagli studenti dell’Istituto IIS “Vico De Vivo”, protagonisti di un incontro dedicato alla legalità e alla memoria di Teresa Buonocore. L’iniziativa, inserita nel percorso di educazione civica, ha rappresentato un momento di grande valore formativo, rafforzando nei giovani la cultura del rispetto e della responsabilità.

La testimonianza di Alessandra Cuevas

Ospite d’eccezione dell’evento è stata Alessandra Cuevas, che ha offerto agli studenti una testimonianza diretta, intensa e profondamente toccante. Attraverso il suo racconto, gli alunni hanno potuto riflettere sul significato autentico del coraggio e della giustizia, comprendendo quanto sia fondamentale il ruolo della responsabilità individuale nella costruzione di una società più equa.

Le parole di Cuevas hanno restituito non solo il dolore per una perdita tragica, ma anche la forza di una famiglia che ha scelto di trasformare una vicenda drammatica in un impegno civile quotidiano, diventando esempio concreto di resilienza e dignità.

Teresa Buonocore, simbolo di coraggio e legalità

Ricordata da molti come “Mamma Coraggio”, Teresa Buonocore continua a rappresentare un punto di riferimento per le nuove generazioni. La sua storia è oggi più che mai attuale e invita i giovani a non restare indifferenti di fronte alla violenza, all’illegalità e alle ingiustizie.

Il suo sacrificio si traduce in un messaggio potente: difendere la legalità è una scelta quotidiana che richiede coraggio, consapevolezza e partecipazione attiva.

Il coinvolgimento degli studenti

L’incontro, ospitato nell’Aula Magna dell’istituto e seguito anche in diretta streaming dalle altre classi, ha visto una partecipazione attiva degli studenti. Alcuni di loro hanno presentato lavori e riflessioni sul tema della legalità, contribuendo a rendere il momento ancora più coinvolgente e significativo.

Dopo una breve introduzione biografica, il confronto con Alessandra Cuevas ha aperto un dialogo diretto con gli alunni, che hanno avuto l’opportunità di porre domande e condividere pensieri su temi di grande attualità: dalla lotta alla criminalità alla violenza sulle donne, fino al valore della cittadinanza attiva e della memoria.

Un’occasione di crescita civile e umana

Quello vissuto all’IIS “Vico De Vivo” non è stato soltanto un momento commemorativo, ma una vera esperienza di formazione civica e personale. L’incontro ha rappresentato un invito concreto rivolto ai giovani: scegliere ogni giorno da che parte stare, diventando cittadini consapevoli e protagonisti del cambiamento.