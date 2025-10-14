Agropoli, la denuncia dei residenti: ladri in fuga in località Moio

Ancora ladri in azione ad Agropoli. La segnalazione arriva da via Serra, la strada che da piazza Moio raggiunge la parte alta della frazione.

La segnalazione

Sembrerebbe che i malviventi abbiano tentato di accedere in una abitazione sita lungo la strada. I proprietari, una volta rientrati, hanno notato soltanto delle persone allontanarsi repentinamente, scappando nei terreni circostanti.

Da comprendere cosa sia accaduto, e se i fuggitivi siano riusciti a portare via qualcosa di valore dalla casa.

Caccia ai ladri

Immediatamente la notizia ha fatto il giro delle chat dei residenti della località Moio, alcuni dei quali stanno monitorando l’aria per provare ad intercettare i presunti banditi.

Nei mesi scorsi altri colpi erano stati segnalati in zona, anche se ultimamente la situazione sembrava più tranquilla, pure grazie all’istallazione di un sistema di videosorveglianza in alcune vie.