Agropoli: forze dell’ordine in azione a Moio per lo sgombero di un’abitazione

Forze dell’ordine in azione questa mattina in località Moio di Agropoli. Guardia di Finanza della tenenza agropolese, carabinieri della locale compagnia, vigili del fuoco, sanitari del 118 e polizia municipale sono giunti in via del Piaggese per procedere allo sgombero e al successivo sequestro di una villa.

Le indagini della Guardia Finanza

L’attività rientra nell’ambito di un’inchiesta per falsi diplomi che ha coinvolto anche delle persone di Agropoli ed eseguita dalla Guardia di Finanza su tutto il territorio nazionale.

Le fiamme gialle hanno contestato il rilascio di falsi titoli di studio che sarebbero poi serviti per garantire l’assunzione con contratti a tempo determinato presso numerose scuole, dal 2018 al 2022, quali addetti amministrativi, tecnici e ausiliari (A.T.A.).

L’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine ha messo sotto i riflettori 39 persone, indagate a vario titolo per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale e dal privato in atto pubblico.

L’attività di sgombero al momento non è stata portata a termine per la presenza nell’abitazione anche di due minori.