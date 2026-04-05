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Agropoli: fornitura e manutenzione di “pensiline smart”, c’è l’avviso per individuare operatori economici interessati

L'iniziativa si inserisce nel contesto delle strategie di sviluppo delle Smart City. C'è tempo fino al 10 aprile per partecipare

Antonio Pagano

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di operatori economici per la partecipazione a una procedura negoziata finalizzata all’affidamento in concessione della fornitura, installazione e manutenzione di “Pensiline Smart” dotate di funzioni tecnologicamente avanzate.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle strategie di sviluppo della Smart City, con l’obiettivo di coniugare funzionalità tecnologiche, decoro urbano e servizi alla cittadinanza, attraverso l’installazione di impianti e dispositivi innovativi, anche con spazi pubblicitari, che possano contribuire alla promozione del territorio e alla fornitura di servizi utili alla collettività, senza gravare sui bilanci comunali.

L’avviso pubblico

La concessione avrà ad oggetto una serie di interventi e servizi volti all’ammodernamento, alla valorizzazione e alla digitalizzazione dell’arredo urbano cittadino, attraverso la fornitura, l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti di arredo urbano con funzione tecnologicamente avanzate (come pensiline smart, panchine smart, paline digitali e non digitali, QR code per accesso rapido a orari in tempo reale, mappe, informazioni turistiche, ecc. ) nonché la concessione degli spazi pubblicitari ad essi collegati.

L’istanza di manifestazione di interesse, non vincolante per l’Ente, dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 10/04/2026 e dovrà contenere le generalità dell’operatore economico, la descrizione delle proposte e delle tecnologie offerte, nonché eventuali riferimenti precedenti di analoghe realizzazioni. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.

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