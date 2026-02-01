Agropoli: Direttore artistico del Cineteatro “De Filippo”, Comune avvia manifestazione d’interesse

La Giunta di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha deciso di indire un nuovo Avviso Pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per il conferimento dell’incarico di un esperto con funzioni di Direttore Artistico del Cineteatro “E. De Filippo” di Agropoli.

Prorogato l’attuale incarico

L’Ente, ha inoltre, deliberato di prorogare, nelle more dell’espletamento della nuova procedura selettiva, l’incarico di Direttore Artistico attualmente in essere fino al 31 marzo 2026, al fine di garantire la continuità delle attività culturali e gestionali della struttura.

L’incarico di Direttore Artistico del Cineteatro “E. De Filippo”, attualmente ricoperto da Pierluigi Iorio, era stato rinnovato dal Comune con deliberazione n. 505 del 16.10.2023 per la durata di 24 mesi. Nella stessa delibera erano state implementate le prestazioni già svolte, prevedendo altresì la gestione organizzativa del Cineteatro.

Il Cineteatro “E. De Filippo”

Il Cineteatro “Eduardo De Filippo”, inaugurato nel dicembre 2014, si è progressivamente affermato come punto di riferimento per la vita culturale della città, ospitando attività teatrali, musicali, cinematografiche e formative che hanno arricchito l’offerta culturale di Agropoli e favorito la partecipazione della cittadinanza.