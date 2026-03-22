Agropoli: più sicurezza presso gli edifici comunali, ok ad un sistema di videosorveglianza

La Giunta comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha avviato tutte procedure tecniche, amministrative e organizzative necessarie all’installazione e l’attivazione di un sistema di videosorveglianza in alcune aree e strutture comunali.

Le zone interessate

Tra le aree e le strutture interessate ci sono Piazza Prof. Paolo Serra, nella quale risultano ubicati l’Asilo Nido “Mozzillo”, la nuova struttura in via di ultimazione destinata ad ospitare il nuovo asilo nido comunale, la Scuola dell’Infanzia “A. Mozzillo” e il Cineteatro comunale “E. De Filippo”, luoghi quotidianamente frequentati da cittadini, famiglie, personale scolastico ed educativo e, soprattutto, minori.

A breve è prevista anche l’apertura del nuovo asilo nido comunale sito in Via Del Piaggese, località Moio, che rappresenta un nuovo presidio educativo e sociale per il territorio, circostanza che rende opportuno prevedere sin da subito adeguati strumenti di sicurezza e tutela della struttura e degli utenti.

Maggiore sicurezza sul territorio

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quindi quello dotare queste strutture di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla prevenzione di atti vandalici, alla tutela del patrimonio pubblico, alla salvaguardia della sicurezza degli utenti e del personale e al monitoraggio delle aree esterne e degli accessi.