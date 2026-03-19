Agropoli: «Entro aprile la rimozione della posidonia dalle spiagge»

Entro aprile inizieranno i lavori per liberare le spiagge di Agropoli dalla posidonia spiaggiata. A dirlo, ai microfoni di InfoCilento, è l’assessore al porto e demanio Giuseppe Di Filippo.
La situazione attuale
«Al Lido Azzurro ci sono circa 3000 metri cubi di posidonia già accantonata cui si aggiungono altri 9000 metri cubi trasportati dal mare», osserva Di Filippo. L’obiettivo è rimuoverli attraverso il metodo già utilizzato in passato, ovvero la reimmissione in mare.
Gli interventi alla Marina
Diversa la situazione al porto, dove l’Ente attende la stesura di un progetto sperimentale: l’obiettivo è di riorganizzare tutta l’area, rendendola disponibile anche per eventi.
La posidonia verrebbe lasciata in loco, con lo spargimento in spiaggia anche degli accumuli già presenti. Un intervento che consentirebbe anche di tutelare il litorale dai fenomeni erosivi e di recuperare la sabbia mescolata alla posidonia.