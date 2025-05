Agropoli: ecco la targa in ricordo di Gino Motta “pioniere” della pallavolo in Cilento

Un momento di profonda emozione si è vissuto presso il Pala Green di Agropoli, dove è stata affissa una targa commemorativa in memoria di Biagio Motta, figura storica e amatissima del volley campano. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente della FIPAV Campania, Guido Pasciari, e sostenuta con convinzione dall’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi.

La cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato la moglie Giovanna, i figli Martina e Marco, insieme alla famiglia del Volley Agropoli. Presenti anche rappresentanti istituzionali e sportivi: consiglieri regionali, presidenti e consiglieri territoriali, oltre a numerosi dirigenti del movimento pallavolistico. Un momento toccante, ricco di ricordi e riconoscenza, in cui l’intera comunità ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile.

Il ricordo

“Storico dirigente, educatore appassionato, cuore pulsante della pallavolo ad Agropoli. In questa palestra ha seminato valori, trasmesso passione e accompagnato intere generazioni nel gioco e nella vita. Il suo ricordo resta vivo in ogni gesto, in ogni sorriso, in ogni pallone che ancora vola alto. La grande famiglia del volley campano con affetto e gratitudine”.

Parole che raccontano l’essenza di Biagio Motta, un uomo che ha fatto della pallavolo non solo uno sport, ma una scuola di vita. Il suo esempio continua a ispirare, il suo ricordo a vivere nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui la passione per il volley.