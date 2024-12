Agropoli: tutto pronto per il Trofeo dei Territori, quest’anno in memoria di Biagio Motta

Sarà un appuntamento speciale, quello del Trofeo dei Territori 2024. Un’edizione dedicata allo storico dirigente del Volley Agropoli e promotore della pallavolo sul territorio cilentano, Biagio Motta, scomparso prematuramente lo scorso settembre.

Il torneo, che ogni anno inaugura le festività natalizie, si svolgerà simbolicamente ad Agropoli. In campo, tra PalaGreen e PalaImpastato e Palestra Vairo, si sfideranno le categorie U14 femminile e U15 maschile dei 4 territori campani. Le 8 sfide occuperanno l’intera mattinata di domenica 22 dicembre e si concluderanno con le premiazioni.

Sarà Una giornata ricca di emozioni da condivider insieme agli appassionati della pallavolo così come piaceva a mister Biagio Motta da sempre impegnato nello sport in particolare per la pallavolo nella sua amata città di Agropoli.