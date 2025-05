Agropoli e Torchiara ospitano le Finali Nazionali Under 15 Eccellenza: presentato il Trofeo “Claudio Papini”

Si è svolta questa mattina, nell’Aula Consiliare “A. Di Filippo” di Agropoli, la presentazione ufficiale delle Finali Nazionali Under 15 Eccellenza – Trofeo “Claudio Papini”.

Gli interventi

Alla conferenza di presentazione hanno preso parte diverse autorità istituzionali e sportive: il Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, il Sindaco di Torchiara, Massimo Farro, il presidente della Polisportiva Basket Agropoli, Giulio Russo, la vicepresidente Floriana Russo, il presidente della FIP Campania, Antonio Caliendo, e il presidente della FIP Salerno, Maurizio Foccillo.

Il trofeo

Sedici le squadre protagoniste del torneo, pronte a darsi battaglia per conquistare il titolo nazionale di categoria. Tra le società spiccano la Virtus Bologna, l’Olimpia Milano, Orange Bassano e la Reyer Venezia. Anche il Napoli Basket sarà della partita, con l’ambizione di riportare al Sud un titolo che manca da troppo tempo. Le gare si disputeranno in due impianti: il “Pala Di Concilio” di Agropoli e il “Pala Cilento” di Torchiara.

La cerimonia inaugurale si terrà domenica 1° giugno alle ore 18:00 presso il “Pala Di Concilio” di Agropoli. Lunedì 2 giugno prenderanno ufficialmente il via le competizioni: alle 14:00, sempre al “Pala Di Concilio”, si sfideranno Robur et Fides Varese e Umana Reyer Venezia, mentre in contemporanea al “Pala Cilento” andrà in scena Napoli Basket vs Anzio Basket Club.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali ufficiali della Federazione Italiana Pallacanestro.