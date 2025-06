Agropoli, donne e sport nel Mediterraneo: diritti, sfide e prospettive

Nella splendida cornice della Fornace di Agropoli si è svolto un incontro dal forte valore simbolico e culturale, incentrato sul ruolo delle donne nello sport nel contesto mediterraneo. L’evento ha visto la partecipazione di figure autorevoli e di grande esperienza, animando un dibattito sentito.

Gli ospiti

Tra gli ospiti, l’onorevole Carolina Morace, figura storica del calcio femminile che ha offerto un contributo significativo sullo stato attuale della parità di genere nello sport. Ha condiviso esperienze e riflessioni con il pubblico, offrendo un quadro chiaro delle criticità e dei progressi compiuti.

Accanto a lei, l’atleta paralimpica Ilenia Colanero, simbolo di resilienza e determinazione, ha messo in evidenza le sfide quotidiane affrontate dalle atlete con disabilità in contesti ancora spesso poco inclusivi. A moderare l’incontro, l’Europarlamentare Benedetta Scuderi, che ha guidato il dibattito ponendo l’accento su “quanto il Mediterraneo abbia bisogno di una nuova visione dello sport come veicolo di emancipazione femminile”.

L’evento ha attirato un folto pubblico, segnale evidente dell’interesse e della sensibilità verso le tematiche di genere nello sport. Gli interventi hanno toccato diritti, ostacoli strutturali e prospettive future, offrendo spunti di riflessione sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico più giovane.

Al via la Mediterraneo Cup

Il dibattito ha anticipato l’inizio della Mediterraneo Cup, torneo di basket giovanile che animerà il Parco “Liborio Bonifacio” per l’intera settimana. Più di trecento atleti provenienti da diversi Paesi si sfideranno in partite all’insegna di agonismo, integrazione e divertimento, contribuendo a rafforzare i legami sportivi e culturali dell’area mediterranea.