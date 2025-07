Agropoli: convocato il consiglio comunale, 12 punti all’ordine del giorno. Diretta su InfoCilento

Si riunirà domani (22 luglio) il consiglio comunale di Agropoli. La seduta in prima convocazione è prevista per le ore 8.30. Saranno dodici gli argomenti all’ordine del giorno, tra cui l’assestamento generale di bilancio e l’approvazione del bilancio dell’Agropoli Cilento Servizi. Gli altri punti sono delle interrogazioni dei consiglieri di minoranza.

Diretta su InfoCilento

Il consiglio comunale sarà trasmesso in diretta su InfoCilento sul canale 79 del digitale terrestre, in streaming su InfoCilento.it e sulla pagina Facebook.

L’ordine del giorno

Questo l’ordine del giorno completo:

1) Assestamento generale di bilancio e salvaguardi degli equilibri per l’esercizio 2025 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;

2) Azienda Speciale Agropoli Cilento Servizi: presa d’atto e approvazione bilancio esercizio 2024;

3) Mozione del Consigliere Raffaele Pesce su Piano di zona S/8, proposta capofila Agropoli;

4) Interrogazione ed interpellanza a risposta scritta e orale del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su Farmacia Comunale;

5) Interrogazione ed interpellanza a risposta scritta e orale del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su gestione della Posidonia oceanica spiaggiata nel Comune di Agropoli negli ultimi anni, con particolare riferimento a possibili violazioni normative, ambientali ed erariali;

6) Interrogazione ed interpellanza a risposta scritta e orale del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della realizzazione e della gestione di un parcheggio multipiano interrato sito in Agropoli nell’area dell’ex Campo sportivo Landolfi;

7) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco e all’Assessore

al turismo su richiesta di dati, rendicontazioni ed esiti dei controlli relativi all’imposta di soggiorno annualità 2023 e 2024;

8) Interrogazione ed interpellanza a risposta scritta e orale del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su Piano urbano del traffico;

9) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su gravi criticità contabili rilevate nel Rendiconto 2024, con particolare riferimento all’incremento delle sopravvenienze attive, delle immobilizzazioni finanziarie e al mancato aggiornamento dell’inventario patrimoniale;

10) Interrogazione ed interpellanza a risposta scritta e orale del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su turismo quali progetti;

11) Interrogazione ed interpellanza del Consigliere Raffaele Pesce al Sindaco su Fortino e Rupe;

12) Interrogazione ed interpellanza a risposta scritta e orale del Consigliere Massimo La Porta al Sindaco su porto di Agropoli quali progetti;