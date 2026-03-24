Campionati Provinciali

Agropoli-Città di Campagna: il grande cuore del calcio cilentano batte per il Santobono

Il match Agropoli-Città di Campagna si trasforma in un evento di solidarietà: l'intero incasso sarà devoluto all'ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli

Ernesto Rocco
Stadio Guariglia Agropoli

Il calcio dilettantistico si trasforma in un potente veicolo di altruismo. In occasione dell’attesissimo big match di alta classifica tra Agropoli e Città di Campagna, in programma per domenica pomeriggio, la competizione sportiva lascerà spazio a un’iniziativa di straordinario valore civile. Il patron del sodalizio cilentano, Carmelo Infante, di concerto con il direttore generale Paolo Fusco, ha infatti annunciato che l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.

Un gol per la vita: il sostegno al polo pediatrico di Napoli

Il destinatario della donazione sarà l’associazione Piccolo Grande Amore che lo destinerà all’ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli, un’istituzione che rappresenta il principale polo ospedaliero pediatrico del Mezzogiorno. Questa struttura d’eccellenza è un punto di riferimento fondamentale per l’intera regione, specialmente per quanto riguarda l’emergenza neonatale e l’alta specializzazione in ambito pediatrico. Grazie a questa iniziativa, la sfida sul rettangolo verde diventa un’occasione concreta per sostenere le cure e la ricerca a favore dei piccoli pazienti.

Lo sport al servizio del sociale

La decisione assunta dalla dirigenza dell’Agropoli sottolinea come il calcio possa andare ben oltre il semplice risultato agonistico. In un momento di grande attesa per una sfida cruciale ai fini della classifica, il gesto di Carmelo Infante e Paolo Fusco rimette al centro i valori della comunità e della solidarietà. È la dimostrazione di come lo sport possa trasformarsi in uno strumento di intervento sociale, capace di mobilitare i tifosi non solo per sostenere la propria squadra, ma per contribuire a una causa nobile e di vitale importanza per il territorio.

La gara in tv

Per garantire massima partecipazione al match, la gara non verrà trasmessa in diretta da InfoCilento ma in differita alle 21:15 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.