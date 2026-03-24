Agropoli-Città di Campagna: il grande cuore del calcio cilentano batte per il Santobono

Il calcio dilettantistico si trasforma in un potente veicolo di altruismo. In occasione dell’attesissimo big match di alta classifica tra Agropoli e Città di Campagna, in programma per domenica pomeriggio, la competizione sportiva lascerà spazio a un’iniziativa di straordinario valore civile. Il patron del sodalizio cilentano, Carmelo Infante, di concerto con il direttore generale Paolo Fusco, ha infatti annunciato che l’intero ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza.

Un gol per la vita: il sostegno al polo pediatrico di Napoli

Il destinatario della donazione sarà l’associazione Piccolo Grande Amore che lo destinerà all’ospedale “Santobono Pausilipon” di Napoli, un’istituzione che rappresenta il principale polo ospedaliero pediatrico del Mezzogiorno. Questa struttura d’eccellenza è un punto di riferimento fondamentale per l’intera regione, specialmente per quanto riguarda l’emergenza neonatale e l’alta specializzazione in ambito pediatrico. Grazie a questa iniziativa, la sfida sul rettangolo verde diventa un’occasione concreta per sostenere le cure e la ricerca a favore dei piccoli pazienti.

Lo sport al servizio del sociale

La decisione assunta dalla dirigenza dell’Agropoli sottolinea come il calcio possa andare ben oltre il semplice risultato agonistico. In un momento di grande attesa per una sfida cruciale ai fini della classifica, il gesto di Carmelo Infante e Paolo Fusco rimette al centro i valori della comunità e della solidarietà. È la dimostrazione di come lo sport possa trasformarsi in uno strumento di intervento sociale, capace di mobilitare i tifosi non solo per sostenere la propria squadra, ma per contribuire a una causa nobile e di vitale importanza per il territorio.

La gara in tv

Per garantire massima partecipazione al match, la gara non verrà trasmessa in diretta da InfoCilento ma in differita alle 21:15 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it