Agropoli capitale dello Sport 2026: 40 eventi tra scudetti basket, vela e atletica internazionale

La città di Agropoli consolida la sua vocazione atletica e agonistica con il lancio ufficiale del programma sportivo 2026. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha delineato un calendario fitto di appuntamenti che, da fine marzo a ottobre inoltrato, trasformeranno il centro cilentano in un palcoscenico di rilievo internazionale. Il piano, coordinato dall’assessorato allo Sport retto da Giuseppe Cammarota con il supporto del funzionario Giuseppe La Porta, vanta circa 40 iniziative che spaziano tra le più diverse discipline.

Il riconoscimento di Agropoli quale Comune europeo dello sport 2027 funge da volano per una programmazione che unisce tradizione e innovazione. Il sindaco Mutalipassi ha sottolineato l’importanza strategica di tale visione: «Lo sport è sempre più protagonista ad Agropoli con un programma che durerà dalla primavera fino al prossimo autunno. Tante le discipline rappresentate per eventi nazionali e internazionali che vedranno arrivare nella nostra città migliaia di atleti e atlete per dare vita ad uno spettacolo unico che solo lo sport sa mettere in campo. Appuntamenti che costituiscono occasioni importanti anche dal punto di vista turistico e commerciale».

Calcio, vela e danza: i grandi appuntamenti primaverili

L’apertura della stagione è affidata alla danza con il Salerno Art Open (28-29 marzo) presso il Palagreen, seguito dal campionato CIBS a maggio. Il calcio giovanile torna protagonista dall’1 al 6 aprile con la 44esima edizione del Torneo Internazionale, un classico del panorama sportivo locale.

Il mare di Agropoli sarà il cuore pulsante delle attività veliche: dal 3 al 6 aprile le acque del porto ospiteranno la seconda tappa della Coppa Italia di vela Classe 420, mentre a settembre sarà la volta del campionato italiano J 24. Non manca l’atletica leggera con la 25esima Half Marathon, la suggestiva mezza maratona che collega Agropoli a Paestum, e il premio “Gli eroi dello sport – Vincenzo Margiotta”, giunto alla sua quinta edizione.

Basket e pallavolo: Agropoli centro del talento nazionale

Il basket occupa una posizione di rilievo nel calendario 2026. Dal 17 al 24 maggio, la città ospiterà le finali nazionali Under 17 eccellenza maschili, dove le migliori 16 squadre d’Italia si sfideranno per lo scudetto nel trofeo “Claudio Monti”. A giugno seguirà il Mediterraneo Cup trofeo Franco Di Sergio, mentre a luglio si terrà un prestigioso Torneo Internazionale Under 18 con la partecipazione di selezioni provenienti da Italia, Francia, Spagna e Grecia.

Anche la pallavolo vedrà Agropoli protagonista: dal 25 al 31 maggio sono in programma le finali nazionali under 14 femminili, con 28 squadre coinvolte in circa 50 gare distribuite nell’arco della settimana. L’assessore Giuseppe Cammarota ha espresso grande soddisfazione per il ruolo assunto dalla città: «La nostra città sarà palcoscenico di tante iniziative sportive di grande rilievo. Nelle settimane e nei mesi a venire, pressoché ogni fine settimana sarà contraddistinto da uno o più eventi di sport. E‘ motivo di soddisfazione che Agropoli consolidi anno dopo anno il suo ruolo centrale quale contenitore preferito dalle federazioni per organizzare manifestazioni di livello. Questo grazie agli impianti sportivi di cui la città è dotata ed anche ad una macchina ben rodata rappresentata da Amministrazione, uffici e associazioni che lavorano in sinergia per la buona riuscita di ogni evento».

Inclusione e discipline acquatiche: un programma a 360 gradi

L’ampia offerta sportiva include il progetto “Indietro nessuno” (3 maggio), che promuove lo sport come strumento di inclusione sociale. Per le discipline acquatiche, oltre alla vela, si segnalano i campionati italiani Fipsas di nuoto a fine giugno e i campionati regionali di canoa polo che chiuderanno la stagione l’11 ottobre presso l’area portuale. L’atletica tornerà infine protagonista a metà settembre sulla pista “Pietro Mennea” con la Finale nazionale A Argento under 23, suggellando un anno di eccellenza agonistica per il territorio.