Agropoli: cane investito e ucciso, indagini in corso

Una triste vicenda si è verificata ad Agropoli. Nella mattinata odierna, un cane, verosimilmente di razza Husky, è stato investito e ucciso in via Fuonti. Le autorità locali sono ora impegnate nelle indagini per identificare sia il responsabile dell’investimento, che ha omesso di prestare soccorso, sia il detentore dell’animale, colpevole di non averlo custodito e vigilato adeguatamente.

Dettagli dell’incidente e indagini in corso

Il personale della Polizia Municipale di Agropoli, diretto dal comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha immediatamente avviato le attività di indagine. Sul posto è intervenuto anche il personale veterinario dell’ASL Salerno per la rimozione della carcassa e per fornire indicazioni utili alle indagini. L’Autorità Giudiziaria competente è stata informata dei fatti.

Appello alla responsabilità e alla civiltà

Il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore per il Benessere degli animali Elvira Serra hanno lanciato un appello alla responsabilità: “La cura e la vigilanza dei nostri amici a quattro zampe sono fondamentali per la loro e altrui sicurezza. Nel contempo è buona regola, qualora si verificasse un investimento, di fermarsi a prestare soccorso. È un segno di civiltà prima di tutto e poi di rispetto per un essere vivente”.