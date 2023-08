Ad Agropoli, nella mattinata odierna, un camion si è arenato presso la spiaggia della marina al Porto turistico. Nel consueto servizio di scarico, il mezzo è rimasto bloccato e non è più riuscito a ripartire. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi, con l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli per trainare il camion al di fuori della sabbia.

Il camion stava effettuando attività di scarico

Il camion, della ditta MegaLav di Ariano Irpino, è rimasto inclinato sulla spiaggia, ostruendo, in parte, le vie d’accesso all’arenile. L’area è stata delimitata e messa in sicurezza. I bagnanti presenti in spiaggia sono stati spostati nei pressi di un noto locale sito sulla spiaggia della marina.

Gli interventi sul posto

A coordinare le operazioni di recupero erano presenti il comandante della Guardia Costiera di Agropoli, Alessio Manca, e il luogotenente Nello Fiorito. Presenti, sul posto, anche gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri della locale stazione.