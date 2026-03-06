Cilento

Agropoli, Bruno Mautone alla guida di Democrazia Sovrana Popolare: è il nuovo Commissario Cittadino

L'avvocato Bruno Mautone, già Sindaco di Agropoli e autore best seller, è stato nominato Commissario Cittadino di Democrazia Sovrana Popolare dal Commissario Provinciale Antonio Criscuolo.

Redazione Infocilento
Bruno Mautone

Il Commissario Provinciale di Democrazia Sovrana Popolare (DSP) Salerno, Antonio Criscuolo, ha ufficializzato la nomina dell’avvocato Bruno Mautone quale nuovo Commissario Cittadino del partito. La scelta ricade su un profilo di alto spessore, volto a consolidare la struttura locale attraverso una guida esperta e riconosciuta.

Un profilo tra eccellenza giuridica e impegno civile

L’avvocato Bruno Mautone non è un nome nuovo per la comunità cilentana e per il panorama culturale nazionale. Avvocato Cassazionista dalla consolidata carriera, ha già ricoperto la massima carica istituzionale cittadina in qualità di Sindaco di Agropoli. Oltre all’impegno professionale e politico, Mautone è noto al grande pubblico come autore di opere letterarie di successo, tra cui spicca l’inchiesta best seller dedicata al cantautore Rino Gaetano. Secondo la segreteria provinciale, la sua figura rappresenta una sintesi tra competenza giuridica, sensibilità culturale e passione civile.

Il valore politico della nomina nelle parole di Antonio Criscuolo

L’ingresso di Mautone in DSP viene considerato un passaggio strategico fondamentale per il radicamento del movimento nella provincia di Salerno. Il Commissario Provinciale Antonio Criscuolo ha espresso profonda soddisfazione per questa nuova collaborazione, sottolineando come l’autorevolezza del legale possa dare nuovo slancio alle istanze del partito.

Leggi anche:

Aumenta il prezzo del carburante: ecco cosa ne pensano i cittadini di Agropoli

“L’adesione dell’avvocato Bruno Mautone a Democrazia Sovrana Popolare, rappresenta un momento di grande valore politico e umano per il nostro partito”, ha dichiarato Criscuolo. “La sua esperienza amministrativa, la sua autorevolezza nel mondo delle professioni e la sua sensibilità culturale rafforzano in modo significativo la presenza del partito sul territorio“.

Prospettive e obiettivi per il territorio di Agropoli

La guida della segreteria cittadina affidata a Mautone segna l’inizio di una fase organizzativa basata su serietà e capacità di proposta. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un punto di riferimento solido per i cittadini che si riconoscono nei pilastri fondanti di DSP.

“La guida della segreteria cittadina di Agropoli affidata all’avvocato Mautone”, prosegue Antonio Criscuolo, “segna un ottimo avvio per la nostra organizzazione locale, fondata su serietà, radicamento territoriale e capacità di proposta politica”. La Segreteria Provinciale ha infine formulato i migliori auguri di buon lavoro al neo Commissario, con la certezza che la sua leadership saprà interpretare al meglio i valori della sovranità popolare e della difesa dell’identità nazionale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

“Crimini e delitti”: il fenomeno allarmante dei femminicidi in Italia

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Capitello, rifiuti in fiamme sulla spiaggia: scatta il sequestro dell’area

Il rogo aveva interessato già gran parte della spiaggia, in un'area limitrofa alla strada statale 18

Vigili del fuoco

Sassano, auto in fiamme nel centro storico: conducente in ospedale

Si tratta di una Fiat Punto. L’incendio sarebbe partito per cause accidentali

Michele Scudiero

Nasceva oggi Michele Scudiero: il gigante del Diritto Costituzionale che partì da Agropoli

A 90 anni dalla nascita, il ricordo del luminare della Federico II, ex Consigliere RAI e orgoglio cilentano

Unisa

Ricerca: dal MUR 5,4 milioni di euro alle università della Campania per assumere 184 ricercatori

A Salerno 767mila euro. Bernini: "Con questo piano diamo un segnale chiaro: quelle professionalità non andranno disperse"

Templi Paestum

8 marzo, musei gratis per le donne: ecco le iniziative nei Musei in Provincia di Salerno

Dai Parchi Archeologici di Paestum e Velia, a Eboli, alla Pinacoteca di Salerno al Castello Arechi

Angelo Quaglia

Capaccio Paestum, situazione politico-amministrativa complessa. A InfoCilento parla Angelo Quaglia

A tracciare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, il presidente del Consiglio Comunale, Angelo Quaglia

Cilento Outlet Tulipani

Al Cilento Outlet la primavera prende forma: tulipani, arte e celebrazione della donna

Il Cilento Outlet si trasforma in un giardino incantato con oltre trentamila tulipani a colorare gli spazi

Volcei

Rinascita per l’Antica Volcei: dal Governo quasi mezzo milione di euro per il Parco Archeologico

l Comune di Buccino ottiene 478.128,36 euro dai fondi otto per mille dell'IRPEF per la valorizzazione del Parco Archeologico Urbano Antica Volcei. Leggi i dettagli

Pino Bicchielli

Provincia di Salerno, Bicchielli attacca: «Elezioni subito, stop alla reggenza di comodo»

Pino Bicchielli (Forza Italia) sollecita l'indizione immediata delle elezioni provinciali a Salerno dopo la decadenza di Vincenzo Napoli: «No a reggenze di comodo».

Raffaele Pesce

Terremoto politico nell’Unione dei Comuni: Raffaele Pesce rassegna le dimissioni

Raffaele Pesce rassegna le dimissioni dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento. Denunciata l'assenza di democrazia e servizi: "Ente svuotato"

Gelbison, pausa per il Viareggio: obiettivo finale di stagione

Al termine dell’allenamento, le telecamere di InfoCilento, hanno raggiunto Ferreira e Urquiza