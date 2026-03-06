Agropoli, Bruno Mautone alla guida di Democrazia Sovrana Popolare: è il nuovo Commissario Cittadino

Il Commissario Provinciale di Democrazia Sovrana Popolare (DSP) Salerno, Antonio Criscuolo, ha ufficializzato la nomina dell’avvocato Bruno Mautone quale nuovo Commissario Cittadino del partito. La scelta ricade su un profilo di alto spessore, volto a consolidare la struttura locale attraverso una guida esperta e riconosciuta.

Un profilo tra eccellenza giuridica e impegno civile

L’avvocato Bruno Mautone non è un nome nuovo per la comunità cilentana e per il panorama culturale nazionale. Avvocato Cassazionista dalla consolidata carriera, ha già ricoperto la massima carica istituzionale cittadina in qualità di Sindaco di Agropoli. Oltre all’impegno professionale e politico, Mautone è noto al grande pubblico come autore di opere letterarie di successo, tra cui spicca l’inchiesta best seller dedicata al cantautore Rino Gaetano. Secondo la segreteria provinciale, la sua figura rappresenta una sintesi tra competenza giuridica, sensibilità culturale e passione civile.

Il valore politico della nomina nelle parole di Antonio Criscuolo

L’ingresso di Mautone in DSP viene considerato un passaggio strategico fondamentale per il radicamento del movimento nella provincia di Salerno. Il Commissario Provinciale Antonio Criscuolo ha espresso profonda soddisfazione per questa nuova collaborazione, sottolineando come l’autorevolezza del legale possa dare nuovo slancio alle istanze del partito.

“L’adesione dell’avvocato Bruno Mautone a Democrazia Sovrana Popolare, rappresenta un momento di grande valore politico e umano per il nostro partito”, ha dichiarato Criscuolo. “La sua esperienza amministrativa, la sua autorevolezza nel mondo delle professioni e la sua sensibilità culturale rafforzano in modo significativo la presenza del partito sul territorio“.

Prospettive e obiettivi per il territorio di Agropoli

La guida della segreteria cittadina affidata a Mautone segna l’inizio di una fase organizzativa basata su serietà e capacità di proposta. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un punto di riferimento solido per i cittadini che si riconoscono nei pilastri fondanti di DSP.

“La guida della segreteria cittadina di Agropoli affidata all’avvocato Mautone”, prosegue Antonio Criscuolo, “segna un ottimo avvio per la nostra organizzazione locale, fondata su serietà, radicamento territoriale e capacità di proposta politica”. La Segreteria Provinciale ha infine formulato i migliori auguri di buon lavoro al neo Commissario, con la certezza che la sua leadership saprà interpretare al meglio i valori della sovranità popolare e della difesa dell’identità nazionale.