Agropoli, appello urgente per Giampietro Marra: serve donare sangue

Un appello urgente alla solidarietà si sta diffondendo ad Agropoli e in tutto il Cilento per sostenere Giampietro Marra, un concittadino di 37 anni attualmente ricoverato presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. La comunità locale si sta mobilitando per raccogliere donazioni di sangue destinate a supportare le cure del giovane, invitando quanti più cittadini possibile a recarsi presso i centri autorizzati per offrire il proprio contributo.

Dove e quando donare ad Agropoli

Il punto di riferimento principale per la raccolta è la sede AVIS di Agropoli, situata in via Cannetiello 26. Il primo appuntamento coordinato per la donazione è fissato per giovedì mattina alle ore 8:00.

Gli organizzatori ricordano che non vi sono limitazioni relative alla tipologia ematica: qualsiasi gruppo sanguigno è idoneo e utile alla causa. Per chi fosse impossibilitato a donare nella giornata di giovedì, sarà comunque possibile effettuare la donazione nei giorni successivi.

Come effettuare la donazione per Giampietro Marra

Per far sì che la donazione sia correttamente destinata, è essenziale comunicare al personale sanitario la causale specifica al momento del prelievo. I donatori dovranno indicare chiaramente il nome del beneficiario e la struttura di ricovero: Giampietro Marra – Ospedale Ruggi d’Aragona.

La mobilitazione sta viaggiando con forza anche sui canali social, dove residenti e associazioni stanno condividendo il messaggio per raggiungere il maggior numero di persone. Come ricordato nei messaggi di mobilitazione della comunità, “Ogni donazione può fare la differenza”.