Agropoli: i bambini Saharawi in visita alla Casa comunale, 20 anni di accoglienza e solidarietà

Questa mattina, la casa comunale di Agropoli ha aperto le sue porte per accogliere ufficialmente una delegazione di dieci bambini Saharawi, giunti in città per il felice progetto di ospitalità temporanea promosso fortemente dall’associazione “Piccoli Ambasciatori di Pace”. Il profondo legame di solidarietà tra la comunità agropolese e il popolo del Sahara Occidentale si rinnova ogni anno, ospitando, da venti anni, bambini tra i 7 e i 13 anni.

Vent’anni, un traguardo storico che unisce diplomazia, umanità e cooperazione internazionale. La visita istituzionale ha visto i saluti formali del sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, e di Fatima Mahfud, ambasciatrice e rappresentante del Fronte Polisario in Italia. L’incontro ha ribadito la ferma volontà dell’amministrazione locale di sostenere una causa che, da due decenni, vede la città in prima linea nella tutela dei diritti dei minori provenienti da aree di crisi.

Oltre il sorriso: il valore vitale dell’accoglienza

Dietro la spensieratezza, i giochi in spiaggia e la scoperta di un territorio nuovo, il soggiorno dei piccoli ospiti nasconde una realtà complessa e un’operazione umanitaria di vitale importanza.

I bambini, definiti “Piccoli Ambasciatori di Pace”, provengono dai campi profughi situati nel deserto algerino di Tindouf, dove le temperature estive superano i 50 gradi e l’accesso alle risorse primarie è fortemente limitato. Il programma, della durata di ventuno giorni, offre loro benefici concreti quali:

Screening sanitari completi

Visite pediatriche, oculistiche e odontoiatriche specialistiche

Terapie spesso impossibili da ricevere nei territori d’origine

Una rete a maglie strette di solidarietà

Il successo di questa iniziativa non sarebbe possibile senza una sinergia collaudata tra il settore pubblico e il terzo settore. L’associazione “Piccoli Ambasciatori di Pace” coordina con dedizione il progetto, supportata attivamente dalle istituzioni locali, dalle associazioni di volontariato del territorio, dai medici volontari e dalle famiglie ospitanti, che aprono le proprie case e i propri cuori creando un legame indissolubile.

L’iniziativa non si limita all’assistenza materiale, ma punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione geopolitica del popolo Saharawi, in attesa da decenni del riconoscimento dei propri diritti e della propria terra. Agropoli si conferma così non solo una meta turistica d’eccellenza, ma una vera e propria seconda casa per questo popolo, dimostrando come la solidarietà concreta possa abbattere ogni barriera geografica, culturale e politica.