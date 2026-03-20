Agnone Cilento: ecco i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe

Grande partecipazione e profonda devozione ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice, per i solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe, celebrati nella giornata di ieri con la presenza di numerosi fedeli.

La festa

La ricorrenza di San Giuseppe, particolarmente cara alla tradizione popolare, ha assunto quest’anno un significato ancora più speciale perché si è trattato dei primi festeggiamenti solenni guidati dal nuovo giovane parroco, Don Giovanni Cairone, accolto con affetto dalla comunità parrocchiale. Durante le celebrazioni il sacerdote ha sottolineato il valore della fede, della famiglia e della condivisione, richiamando il forte legame che da sempre unisce la popolazione di Agnone Cilento alla figura di San Giuseppe.

Tra fede e tradizione

La giornata si è aperta con la Santa Messa solenne, seguita dalla partecipata processione per le vie del paese, accompagnata da canti, preghiere e momenti di raccoglimento. La festa di San Giuseppe coincide tradizionalmente anche con la Festa del Papà, e proprio questo richiamo è stato ricordato nel corso dell’omelia, con un pensiero rivolto al ruolo dei padri e alla figura di San Giuseppe come esempio di amore, sacrificio e protezione per la famiglia. Un messaggio che ha reso la celebrazione ancora più intensa e partecipata.