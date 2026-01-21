Aeroporto di Salerno, ancora rebus sul futuro: niente incontro al Mit

L’atteso confronto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), programmato per discutere le sorti e lo sviluppo dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, è stato rinviato. L’appuntamento, inizialmente fissato per le ore 12 di ieri a Roma, è saltato a causa di un sopraggiunto impedimento comunicato dal sottosegretario Tullio Ferrante. La riunione avrebbe dovuto vedere la partecipazione dei principali attori istituzionali e tecnici, tra cui i vertici di Gesac, i rappresentanti dell’Enac e il vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo.

Nonostante lo slittamento, che potrebbe protrarsi fino alla prossima settimana, l’infrastruttura continua a mostrare segnali di vitalità nei numeri. I dati Enac confermano infatti un trend di crescita per lo scalo salernitano, che tra il 2024 e il 2025 ha registrato il transito di oltre 377mila passeggeri.

Le criticità del sistema aeroportuale campano

Il tavolo ministeriale non rappresentava soltanto un momento di aggiornamento tecnico, ma una sede politica fondamentale per analizzare le inefficienze del sistema dei trasporti regionale. Al centro del dibattito resta l’inserimento dello scalo di Grazzanise nel piano nazionale degli aeroporti e la risoluzione delle problematiche che affliggono gli scali campani.

Lavori in corso e sviluppo delle infrastrutture

Mentre il calendario istituzionale rimane in sospeso, l’attività operativa presso l’aeroporto non si ferma. Proseguono infatti i lavori per la realizzazione della nuova aerostazione di aviazione generale, una struttura provvisoria che anticiperà il terminal definitivo, progettato secondo criteri di sostenibilità e ampi volumi. L’obiettivo è rendere operativa l’area entro la primavera, in tempo per gestire i flussi della stagione estiva ormai alle porte.

Resta invece in una fase di attesa la questione relativa alla viabilità di accesso allo scalo. I cantieri stradali risultano attualmente in standby, rappresentando uno dei temi caldi che dovranno essere affrontati nei prossimi incontri presso Palazzo Sant’Agostino.

Il confronto con il settore trasporti in Provincia

Parallelamente alle dinamiche ministeriali, l’amministrazione provinciale di Salerno ha convocato per il pomeriggio odierno un incontro specifico con le categorie del trasporto non di linea. Il vicepresidente della Provincia, Giovanni Guzzo, presiederà una riunione con i rappresentanti di Taxi e Ncc per discutere dei collegamenti da e verso l’aeroporto.