Addio alla carta d’identità cartacea: Omignano avvia gli open day per il passaggio alla Cie

Il Comune di Omignano ha ufficialmente dato il via a una programmazione di aperture straordinarie per supportare i cittadini nel passaggio alla Carta d’identità elettronica (Cie). L’iniziativa si rende necessaria in previsione della scadenza del 3 agosto 2026, data in cui tutte le carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di avere validità. Per evitare il rischio di congestione degli uffici a ridosso del termine ultimo, l’amministrazione ha predisposto un calendario di appuntamenti mirati a facilitare le operazioni di rinnovo.

Calendario e modalità del primo appuntamento

Il primo open day è fissato per domenica 25 gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’ufficio anagrafe della sede di Omignano Scalo. Questo evento apre un percorso di accoglienza che si estenderà progressivamente fino al mese di luglio. La scelta di optare per aperture domenicali risponde alla volontà di offrire un servizio aggiuntivo a chi, per impegni lavorativi o personali, ha difficoltà a recarsi presso la sede comunale nei consueti orari di ufficio.

I numeri del rinnovo nel territorio comunale

L’urgenza del piano di programmazione è dettata dai dati relativi ai documenti attualmente circolanti. Nel territorio comunale risultano infatti oltre 500 carte d’identità cartacee ancora valide, cifra a cui andranno sommati i documenti che scadranno naturalmente prima dell’agosto 2026. L’amministrazione definisce questo volume di richieste come “significativo”, sottolineando l’importanza di distribuire il carico di lavoro su più mesi per garantire efficienza e rapidità nel rilascio della nuova Cie.

Gli obiettivi dell’amministrazione comunale

L’iniziativa non risponde solo a un obbligo normativo, ma punta a migliorare il rapporto tra ente locale e cittadinanza. Secondo quanto dichiarato dall’amministrazione, gli open day sono una scelta precisa per aumentare le occasioni di accesso al servizio: “Davanti a una scadenza che riguarda diverse persone sono necessarie organizzazione, chiarezza e tempi adeguati: per questo abbiamo deciso di non attendere l’emergenza, ma di programmare per tempo”.

L’obiettivo dichiarato è quello di trasformare un adempimento obbligatorio in un’opportunità di modernizzazione: “Sappiamo bene che dal 3 agosto 2026 tutte le carte d’identità cartacee cesseranno di essere valide e che, per molti, non è sempre semplice recarsi negli uffici comunali durante i normali orari lavorativi”. L’apertura straordinaria domenicale rappresenta dunque “un segnale concreto di un Comune che vuole essere vicino alle persone, facilitare l’accesso ai servizi e rendere più semplice un adempimento che è obbligatorio”.