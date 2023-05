Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 7 maggio | Ecco l’Alnanacco

Il 7 maggio è una data che ha visto succedere molti eventi importanti nel corso della storia, sia in Italia che nel resto del mondo. In questa giornata ricorrono anche le festività di alcuni santi molto importanti per la religione cattolica.

Santi del 7 maggio

Partiamo proprio dai santi: il 7 maggio si celebra la memoria di San Benedetto Menni, fondatore dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, e di Santa Flavia Domitilla.

Avvenimenti storici

Ma il 7 maggio è anche una data importante per gli avvenimenti storici. Nel 1824, ad esempio, venne inaugurata la diga del Canale di Languedoc, in Francia, che consentì di collegare il Mar Mediterraneo all’Oceano Atlantico attraverso la navigazione interna, aprendo nuove vie di commercio e sviluppo per il Paese.

Un altro evento significativo che ebbe luogo il 7 maggio è la nascita di Eva Perón, nel 1919. Conosciuta anche come “Evita”, la Perón fu una figura importante della politica argentina, che si batté per i diritti dei lavoratori e delle donne, diventando una vera e propria icona popolare.

La curiosità

Ma il 7 maggio è anche ricco di curiosità. Ad esempio, in questo giorno nel 1922 venne inaugurata la statua della Libertà che si trova sul monte San Cristóbal a Rio de Janeiro, in Brasile. Alta ben 30 metri, la statua è stata ispirata dalla celebre statua della Libertà di New York, e rappresenta un simbolo di speranza e libertà per il popolo brasiliano.

Celebrità legate al 7 maggio

Inoltre, il 7 maggio del 1825, il matematico e fisico francese Augustin-Louis Cauchy pubblicò il suo celebre “Teorema di Cauchy”, che ebbe un grande impatto sulla matematica dell’epoca e ancora oggi viene studiato nei corsi universitari di analisi.

Il 7 maggio è una data ricca di significato, che celebra la memoria di santi importanti, ma anche di avvenimenti storici e curiosità che hanno segnato la storia del mondo. Una giornata da ricordare, dunque, per riflettere sulla nostra storia e sulle figure che hanno contribuito a plasmarla.