Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 26 giugno | Ecco l’Almanacco

Il 26 giugno è una data che ha visto svolgersi numerosi eventi storici, è associata a importanti santi e ha visto nascere alcune celebrità di spicco.

In questo articolo esploreremo l’almanacco di questa giornata, approfondendo i santi venerati, gli accadimenti storici che si sono verificati, le personalità famose che sono nate e alcune curiosità interessanti.

Santi del 26 giugno

Dedicato a due santi molto venerati nella tradizione cattolica: San Giovanni e San Paolo. San Giovanni e San Paolo erano martiri cristiani che vissero durante il regno dell’imperatore Costantino. Furono arrestati, torturati e infine decapitati per aver difeso la loro fede. La loro memoria è celebrata il 26 giugno per commemorarne il sacrificio e l’esempio di coraggio nella difesa dei principi cristiani.

Accadimenti storici del 26 giugno

1284, la flotta della Repubblica di Genova sconfisse quella della Repubblica di Pisa nella celebre Battaglia della Meloria, un evento che segnò la supremazia marittima di Genova sul Mar Mediterraneo.

Nel 1498, durante il suo terzo viaggio verso il Nuovo Mondo, l’esploratore Cristoforo Colombo avvistò l’isola di Trinidad.

1945, nella fase finale della Seconda Guerra Mondiale, la Bandiera Rossa fu innalzata sull’isola di Okinawa, segnando la conquista degli Alleati in Giappone.

Nel 1977, il primo caso di infezione da virus Ebola venne riportato nella Repubblica Democratica del Congo, segnando l’inizio di un’epidemia che avrebbe suscitato grande preoccupazione a livello globale.

Celebrità nate il 26 giugno:

Chris O’Donnell: Nato nel 1970, Chris O’Donnell è un attore americano noto per i suoi ruoli in film come “Batman Forever” e nella serie televisiva “NCIS: Los Angeles”.

Derek Jeter: Nato nel 1974, Derek Jeter è un ex giocatore di baseball statunitense che ha militato per tutta la sua carriera nei New York Yankees, diventando uno dei più grandi giocatori della storia del baseball.

Ariana Grande: Nata nel 1993, Ariana Grande è una cantante e attrice pop americana, famosa per il suo talento vocale e il successo di brani come “Thank U, Next” e “7 Rings”.

Curiosità del 26 giugno:

È il giorno in cui nel 1948 venne pubblicata la prima edizione del libro “The Diary of a Young Girl” (Il Diario di Anna Frank) che racconta la storia di Anna Frank, una giovane ebrea nascosta durante l’Olocausto.

Il 26 giugno 2000, il Camp Nou di Barcellona, uno degli stadi di calcio più famosi al mondo, fu inaugurato con un concerto di Lluís Llach e un’opera teatrale di La Fura dels Baus.

Nel 2015, il matrimonio tra il principe Alberto II di Monaco e Charlène Wittstock, diventata poi principessa Charlène di Monaco, venne celebrato il 26 giugno.