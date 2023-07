Accadde oggi, avvenimenti, curiosità, notizie e Santi del 23 luglio | Ecco l’Almanacco

Il 23 luglio è una data che offre un mix di eventi storici, curiosità e celebrità. Ci ricorda il passato, l’importanza di cogliere le opportunità e rende omaggio a personalità di spicco nel panorama mondiale. Questa giornata ci invita a riflettere sulle imprese compiute e sulle sfide affrontate da coloro che ci hanno preceduto, lasciandoci ispirare a seguire i nostri sogni e a iniziare nuovi percorsi.

I Santi

Santa Brigida di Svezia e Sant’Apollinare Il 23 luglio è una data importante per i credenti cattolici, in quanto si commemorano due santi: Santa Brigida di Svezia e Sant’Apollinare. Santa Brigida, patrona di Svezia, è nota per la sua intensa devozione religiosa e per i suoi scritti teologici. Sant’Apollinare, invece, è venerato come protettore degli occhi e delle malattie degli occhi.

Avvenimenti storici

Il 23 luglio è stato testimone di momenti storici significativi nel corso dei secoli. Ad esempio, il 23 luglio 1885, Ulysses S. Grant, generale e presidente degli Stati Uniti, morì nella città di Mount McGregor, nello stato di New York. Nel 1903, a Fordlandia, in Brasile, venne fondata la città di Belterra da Henry Ford come parte di un progetto di raccolta di lattice per la produzione di gomma. Nel 1982, durante la guerra civile dello Sri Lanka, scoppiò un conflitto etnico tra le comunità tamil e singalese, causando gravi tensioni e scontri nel paese.

Notizie curiose

Il 23 luglio è una data che ha visto anche eventi curiosi e strani nel corso degli anni. In questa data, nel 1983, il pallone aerostatico “Double Eagle II” divenne il primo aerostato a traversare l’Atlantico senza scalo e a raggiungere l’Europa partendo dagli Stati Uniti. Nel 1995, è stata scoperta la cometa Hale-Bopp, una delle comete più luminose del XX secolo. Nel mondo dello spazio, il 23 luglio del 2015, la sonda New Horizons ha fornito le prime immagini dettagliate di Plutone e delle sue lune.

Celebrità nate il 23 luglio

Questa data è stata il giorno di nascita di molte celebrità famose nei vari campi. Tra di loro, l’attrice e produttrice statunitense Charlize Theron, vincitrice di un premio Oscar per la sua interpretazione in “Monster”. Anche l’attore britannico Daniel Radcliffe, famoso per il ruolo di Harry Potter nei film della saga, è nato il 23 luglio. Inoltre, l’astronauta statunitense Eileen Collins, la prima donna a comandare una missione dello Space Shuttle, festeggia il suo compleanno in questa data.

Celebrità morte il 23 luglio

Il 23 luglio ha visto anche la scomparsa di personaggi importanti nella storia. Ad esempio, nel 2011, il cantante britannico Amy Winehouse, nota per la sua voce potente e le canzoni emozionali, morì a Londra all’età di 27 anni. Nel 2012, Sally Ride, la prima donna statunitense ad andare nello spazio, scomparve dopo una battaglia contro il cancro al pancreas. Inoltre, nel 2018, morì l’attore e regista italiano Carlo Vanzina, conosciuto per le sue commedie di successo.

Aforisma del giorno

Un pensiero significativo per questo giorno: “Il segreto per andare avanti è iniziare.” – Mark Twain.