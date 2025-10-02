Abbordaggio Flotilla, il Liceo A. Gatto di Agropoli si schiera: “Free Palestine”

Al suono della campanella è stato affisso all’interno dell’istituto uno striscione chiaro da parte degli studenti: “Free Palestine”

Agropoli, Liceo Gatto Free Palestine

Nelle ultime ore la tensione è altissima sul fronte di Gaza. Circa la metà delle imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla sono state abbordate dalla Marina israeliana a poche miglia dalla destinazione tanto desiderata.

La notizia ha diviso l’opinione pubblica con diverse proteste in strada già iniziate nelle principali città italiane. Questa mattina uno striscione di protesta è comparso anche al liceo A. Gatto di Agropoli.

“Free Palestine”

Al suono della campanella, infatti, è stato affisso all’interno dell’istituto uno striscione chiaro da parte degli studenti: “Free Palestine”.

Già negli scorsi giorni ragazzi e docenti avevano organizzato un flash mob all’esterno della scuola per esprimere tutta la propria solidarietà al popolo palestinese.

Un messaggio simbolico ma ricco di significati. Nel frattempo è stato già annunciato lo sciopero generale per la giornata di domani da parte di Cgil e Usb in tutta Italia.

