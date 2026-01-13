A2 del Mediterraneo: limitazioni al traffico per lavori di manutenzione in provincia di Salerno, ecco le info utili

Per consentire gli interventi di manutenzione, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” – Diramazione Napoli, saranno attivate limitazioni al traffico in provincia di Salerno. Nel dettaglio, dal km 0,000 al km 1,800 della A2 Diramazione Napoli, in carreggiata nord, sarà attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia, mediante il posizionamento di barriere New Jersey. Nel tratto interessato saranno in vigore il limite di velocità di 60 km/h e il divieto di sorpasso, con riduzione della velocità in avvicinamento al cantiere.

Il provvedimento

Il provvedimento sarà attivo dalle ore 21:00 del 18 gennaio 2026 alle ore 06:00 del 28 febbraio 2026. Per la circolazione in direzione Napoli, sono consigliati percorsi alternativi con prosecuzione sulla A2 in direzione Raccordo SA/AV e successiva immissione sulla A30, oppure uscita allo svincolo di Salerno Est – Fratte con rientro allo svincolo di Salerno Centro – Porto.

Dal km 0,300 al km 1,100, in carreggiata sud, sarà attivo un restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia con barriere New Jersey, il limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 21:00 dell’11 gennaio 2026 alle ore 06:00 del 28 febbraio 2026.

Per i veicoli diretti in direzione Reggio Calabria, è consigliata l’uscita allo svincolo di Salerno Est – Fratte, con percorrenza della SS18 Tangenziale di Salerno e rientro in autostrada allo svincolo di Pontecagnano Nord.

Inoltre, dal km 0,800 al km 2,100 della carreggiata nord, per la gestione delle opere di sicurezza, sarà attivo un ulteriore restringimento di carreggiata, con limite di velocità di 60 km/h e divieto di sorpasso, dal 12 al 17 gennaio 2026, nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 16:00.